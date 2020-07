München (ots) - Am Freitag, 10. Juli 2020, 18:50 Uhr im ErstenZwei ausgezeichnete Spürnasen: Leonard Lansink spielt als "Wilsberg" den Einzelgänger - genauso wie sein Kollege Florian Martens ("Ein starkes Team). Jetzt ermitteln sie zusammen bei Jörg Pilawa. Hilft ihnen ihr Gespür, um sich gegen die gewieftesten Quizprofis zu behaupten? Das wird sich am Freitag, 10. Juli 2020, um 18:50 Uhr im Ersten zeigen.Das ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel ("Quizkönigin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4646139OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell