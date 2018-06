München (ots) -Dieser Film geht auf keine Kuhhaut: Bäuerin Jutta (Dagmar Manzel)hat sehr eigene Vorstellungen, von sich und dem Leben. Ihre engsteVertraute: Gloria, die schönste Milchkuh Brandenburgs - die bald auchMiss Germany werden soll! Alles läuft nach Plan, bis plötzlich JuttasBruder Thomas (Axel Prahl) auftaucht. Nach dem Tod des Vatersentbrennt zwischen dem ungleichen Geschwisterpaar ein stürmischerSchlagabtausch um den elterlichen Hof und das richtige Leben.Unter der Regie und nach einem Drehbuch von Ingo Rasper ist dieletzte Klappe für die "Endlich Freitag im Ersten"-Komödie "Dieschönste Kuh der Welt" (AT) gefallen. Neben den beiden "Tatort"-StarsDagmar Manzel (Franken) und Axel Prahl (Münster) spielen in weiterenRollen Max Hopp, Anne-Kathrin Gummich, André M. Hennicke, NadineWrietz und Matthias Freihof. Gedreht wurde in der Umgebung vonBerlin, Potsdam und in der Märkischen Schweiz.Inhalt: Gloria ist eine Prachtkuh, die schönste in ganzBrandenburg. Nun soll sie Miss Germany werden, zumindest wenn es nachihrer stolzen Besitzerin Jutta (Dagmar Manzel) geht. Für Jutta istGloria Dreh- und Angelpunkt ihrer kleinen Welt: Die Kinder sind ausdem Haus, der Ehemann mittlerweile der Ex, der Vater kürzlichverstorben. Es gibt zwar noch ihren Bruder Thomas (Axel Prahl), derist aber als Pilot so beschäftigt, dass er es nicht einmal zurBeerdigung geschafft hat. Doch dann taucht Thomas überraschend wiederauf. Die Geschwister verbindet nach all den Jahren immer noch einstarkes Band, entsprechend groß ist die Freude. Zumindest zunächst.Thomas ist bald von Juttas Hingabe zu Gloria irritiert. Zugegeben,Gloria ist ein Schmuckstück, aber doch nur eine Kuh! Als er dann auchnoch das Thema Erbanspruch anschneidet, brennt die Luft. Und schonsind die Geschwister mitten im dicksten Streit, fast so schön wiefrüher. Aber beide spüren, dass hinter ihrem Disput eine neueErnsthaftigkeit steckt. Kann Jutta ihr Leben so weiterführen wiebisher und den Bauernhof alleine schmeißen? Und was steckt wirklichhinter Thomas' plötzlichem Auftauchen?"Die schönste Kuh der Welt" (AT) ist eine Produktion von PROVOBISFilm, ein Unternehmen der TELLUX Gruppe, im Auftrag der ARD Degetofür Das Erste. Kameramann ist Andreas Höfer, Produzent Jens C. Susa.Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Natascha Liebold, ARD Degeto,Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMirja Bauer, PR Heike Ackermann,Tel.: 089/649 865-13, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell