Das Erste relauncht das Kinderprogramm Check Eins / Am 1. Januar 2020 wird umgeswitcht

München (ots) - Check Eins, das Kinderprogramm im Ersten, erhält ab 1. Januar2020 ein neues, freches Design. Zusammen mit plakativen Farben dient einSchalter als Keyvisual. Er wird als spielerisches Element in den Designelementenwie z.B. Logo, Idents, Programmpromotion eingesetzt. Der Schalter signalisiertdie Grundidee: Kinder sind selbstbestimmt, entscheiden selbst, was sie wanneinschalten. Mit einem kleinen Eingriff in die Realität, das Switchen desSchalters, wird die Welt plötzlich bunter, weiter, schöner und spannender.Das Konzept und Designpaket entwickelte und produzierte die AgenturLuxlotusliner GmbH für das ARD Design. Für die Verpackung zeichnet die Redaktiondes Hessischen Rundfunks verantwortlich. Erstmals eingesetzt wird das relaunchteDesign von Check Eins am Mittwoch, 1. Januar 2020, ab 5:30 Uhr. Das bisherigeErscheinungsbild war im März 2010 eingeführt worden.