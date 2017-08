Erste offizielle Bilder: Neue Anti-Doping Sicherheitsflaschen erstmals auf Video vorgestellt (FOTO)

Ganterschwil/Schweiz (ots) -- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/121427/100805964 -Berlinger Special AG zeigt in einem Launch-Video erstmals dieneuen Sicherheitsflaschen für Dopingkontrollen "BEREG-KIT Geneva" aufseiner Corporate Website (www.berlinger.com/geneva-video)Wie bereits im Juni 2017 angekündigt lanciert das SchweizerTechnologie-Unternehmen Berlinger Special AG diesen Herbst 2017 eineneue Generation der weltweit eingesetzten BEREG-KIT Anti-DopingSicherheitsflaschen (siehe auch Medienmitteilung vom 15. Juni 2017(www.berlinger.com/media-releases).Mit dem Launch-Video zeigt die in der Schweiz (Ganterschwil SG)ansässige Berlinger Special AG erstmals öffentlich Bilder der neuenAnti-Doping Sicherheitsflaschen. Die Produktion der neuenSicherheitsflaschen beginnt per Anfang September 2017. SämtlicheKunden weltweit erhalten ab diesem Datum die neuentwickeltenBEREG-KITs Geneva.Launch-Video: (www.berlinger.com/geneva-video)FAQ BEREG-KIT Geneva: (www.berlinger.com/geneva-FAQ)Pressekontakt:Berlinger Special AGMedienstellec/o. KLAUS METZLER ECKMANN SPILLMANNHans Klaus / MediensprecherBasteiplatz 78001 ZürichT: +41 79 357 0 357T: +41 43 544 17 44eMail: klaus@kmespartner.comOriginal-Content von: Berlinger Special AG, übermittelt durch news aktuell