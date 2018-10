Erste internationale Importausstellung in China eröffnet am 5. November mit Fokus auf Smart Manufacturing

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die erste China International ImportExpo (CIIE oder die "Expo"), eine wichtige Plattform zur Förderungder bilateralen Handelsbeziehungen zwischen China und der Welt,findet vom 5. bis 10. November im National Exhibition and ConventionCenter in Shanghai statt. Die Expo, zusammen mit einer Reihe vonverwandten Foren und Aktivitäten, wird über 3.000 Unternehmen ausmehr als 130 Ländern und Regionen begrüßen, darunter etwa 200führende Industrieunternehmen, und über 150.000 in- und ausländischeKäufer anziehen.Das CIIE, das gemeinsam vom Handelsministerium und der ShanghaiMunicipal People's Government veranstaltet wird, wird auf einerGesamtfläche von 270.000 m2 mehr als 100 neue Produkte, Technologienund innovative Lösungen präsentieren.Unter dem Motto "New Era, Shared Future" wird die Expo einenAusstellungsbereich für intelligente und hochwertige Ausrüstungen zurUnterstützung des Programms "Made in China 2025" einrichten. Dammitbietet sie den weltweit führenden technischen Ausrüstungen undUnternehmen der intelligenten Fertigungsindustrie eine Plattform, aufder sie ihre Spitzentechnologien präsentieren undKooperationsvereinbarungen abschließen können.Auf der Expo wird Chinas Status als globaler Motor der Produktion,welche 20% der weltweiten Gesamtproduktion ausmacht, gefestigt.Darüber hinaus wird die Tatsache betont, dass es einer der weltweitgrößten Verbrauchermärkte für Geräte ist.Anwesend sind Aussteller aus den verschiedensten Bereichen wieKünstliche Intelligenz, Industrieautomation und Robotik, digitaleFabriken, Internet der Dinge, Materialbearbeitungs- undFormausrüstung, Industrieteile, Geräte der Informations- undKommunikationstechnologie, Energiespar- und Umweltschutzausrüstung,neue energietechnische Elektroausrüstung, Geräte der Luft- undRaumfahrttechnik, Geräte der Antriebs- und Steuerungstechnik sowie3D-Druck. Viele Produkte werden auch auf der Expo ihre Weltpremierefeiern.Auf einer Fläche von 60.000 m2 beherbergt die Smart and High-EndEquipment Exhibition Area Aussteller von über 60 führendenUnternehmen, hauptsächlich aus Europa, den USA und Japan. Zu denAusstellern gehören acht der zehn umsatzstärkstenWerkzeugmaschinenunternehmen der Branche und vier der fünfumsatzstärksten Unternehmen der Branche. Mehr als 10Werkzeugmaschinenausrüstungen werden zum ersten Mal in China, Asienoder auf der ganzen Welt ausgestellt. Laut Statistiken des ChinaInternational Import Export Bureau hat die Smart undHigh-End-Ausrüstungsmesse große Aufmerksamkeit bei den Käuferngefunden.Auch weltweit führende Technologieunternehmen sind bereit, auf derExpo neue Produkte zu präsentieren. Philips zum Beispiel wird einneues Produkt auf den Markt bringen, das mit derKommunikationstechnologie für sichtbares Licht ausgestattet ist. DieTechnologie ermöglicht eine schnelle Breitbandverbindung von 30Megabit pro Sekunde, was dem simultanen Streaming von zwei Filmen beigleichzeitigen Videoanrufen entspricht. Derzeit wird dieseTechnologie an einigen Stellen eingesetzt, an denen WIFI nichteingesetzt werden kann.GF aus der Schweiz zeigt sechs innovative Geräte, darunter einhochpräzises 5-Achsen-Bearbeitungszentrum zur Herstellung vonPräzisionsteilen und ein Femtosekunden-Laserlicht mitMikron-Bearbeitungstechnologie.Die Expo wird auch eine Reihe relevanter Aktivitäten fürAussteller und Käufer organisieren, darunter Wirtschafts- undHandelsforen, Business Matchmaking-Meetings, Industrieseminare, neueTechnologien und Produkteinführungen, unter anderem.Informationen zur China International Import ExpoDie China International Import Expo (CIIE), organisiert vom ChinaInternational Import Expo Büro und der National Exhibition andConvention Center (Shanghai) Co. Ltd., wird gemeinsam vomHandelsministerium der Volksrepublik China und der Shanghai MunicipalPeople's Government finanziert. Es ist die erste Ausstellung ihrerArt, die von internationalen Organisationen wie der WTO, der UNCTADund der UNIDO unterstützt wird.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.ciie.org/zbh/en/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/776794/China_International_Import_Expo.jpgPressekontakt:Liu Xiang+86-139-2225-06591014734924@qq.comOriginal-Content von: China International Import Expo, übermittelt durch news aktuell