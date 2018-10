München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Der Staat schwimmt im Geld - aber warum haben die Bürger so wenigdavon?Gäste:Carsten Linnemann (CDU, Vorsitzender der Mittelstands- undWirtschaftsvereinigung der CDU/CSU; stellv. Fraktionsvorsitzender)Rainer Holznagel (Präsident Bund der Steuerzahler)Norbert Walter-Borjans (SPD, ehem. Finanzminister NRW (2010-2017);Buchautor "Steuern - Der große Bluff")Gesine Lötzsch (Die Linke, stellv. Fraktionsvorsitzende)Reina Becker (Steuerberaterin; alleinerziehende Mutter)Die Steuer-Milliarden sprudeln, aber wo bleibt das Geld? Warumhört man bei jedem Missstand: Wir müssen sparen! Warum verrottenStraßen und Brücken, sind Schulklos so elend? Und was ist mit denPlänen, Steuern gerechter und einfacher zu machen?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell