München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Trumps Wahlkampf: Land spalten, Macht retten?

Gäste:
Peter Beyer (CDU, Bundestagsabgeordneter; Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung)
Walter Sittler (Schauspieler; Deutschamerikaner)
Ralph Freund (Vizepräsident "Republicans Overseas Germany")
Beatrix von Storch (AfD, Bundestagsabgeordnete; Stellv. Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion)
Elisabeth Wehling (Sprach- und Kognitionswissenschaftlerin am Linguistischen Institut der Universität von Kalifornien in Berkeley)

Ein Wahlkampf der Wut und des Hasses: Donald Trump hat die Vereinigten Staaten tief gespalten. Kann Trump seine Macht so sichern? Wird er Freund und Feind dann noch härter in die Mangel nehmen? Und droht die Methode Trump auch in Deutschland?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln.

Redaktion: Markus Zeidler (WDR)