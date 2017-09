München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Punktsieg im Duell oder schon K.o. - hat Schulz noch eine Chance?Die Gäste:- Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender)- Julia Klöckner (CDU, stellv. Parteivorsitzende, Landes- undFraktionsvorsitzende Rheinland-Pfalz)- Walter Sittler (Schauspieler; engagiert sich bei der Intiative"Bock auf Wahl")- Lisa Sophie (Studentin, betreibt den YouTube-Kanal "ItsColeslaw")- Sigmund Gottlieb (Journalist, war von 1995 bis 2017 Chefredakteurdes Bayerischen Fernsehens)Der Zweikampf der Spitzenkandidaten - vielleicht die letzte Chancefür Herausforderer Martin Schulz. Hat er sie genutzt? Oder ist dieWahl schon entschieden, bleibt jetzt nur noch die Frage: Wer darfAngela der Ewigen als kleiner Partner dienen?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell