München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Der stille Tod der Bienen - wer vergiftet unsere Natur?Gäste:Christian Schmidt (CSU, Bundesminister für Ernährung undLandwirtschaft)Harald Ebner (B'90/Grüne, Landschaftsökologe, Sprecher fürGentechnik- und Bioökonomiepolitik; Mitglied und Obmann im Ausschussfür Ernährung und Landwirtschaft)Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist und Autor)Bernhard Krüsken (Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes(DBV))Agnes Flügel (Imkerin)Der Streit um Glyphosat zeigt: In der modernen Landwirtschaft gehtohne Chemie nichts mehr. Wie gefährlich ist das? Sterben bei unswirklich die Insekten durch Agrar-Gifte und Monokulturen? Und welchenPreis zahlen wir und die Bienen für unser billiges Essen?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell