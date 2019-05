München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Drei Minister, ein Problem: Was muss sich bei der Pflege ändern?Die Gäste u. a.:Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauenund Jugend)Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales)Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister)Gottlob Schober (Chef vom Dienst von "Report Mainz" (SWR/ARD) -Schwerpunktthema Altenpflege)Silke Behrendt-Stannies (Altenpflegerin)Bernd Meurer (Präsident des bpa - Bundesverbands privater Anbietersozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern undRheinland-Pfalz)Der Pflege-Beruf soll attraktiver werden. Das hat sich dieBundesregierung vorgenommen. Ist die Initiative dazu eher Show oderechte Hilfe? Franziska Giffey, Jens Spahn und Hubertus Heildiskutieren im Studio mit Pflegenden, Heimbetreibern, Betroffenen.Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell