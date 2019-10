München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Der Osten wählt, der Westen schaut gequält: Sieht sodie Einheit aus?Die Gäste:Herfried Münkler (Politikwissenschaftler, emeritierter Professor ander Humboldt Universität zu Berlin)Hajo Schumacher (Journalist und Moderator; freier Kolumnist, Autordiverser Politiker-Biographien)Dirk Neubauer (SPD-Bürgermeister von Augustusburg; Buchautor "DasProblem sind wir")Antje Hermenau (Politikberaterin; ehem. Grünen-Politikerin; jetzt fürdie Freien Wähler Sachsen aktiv)Joerg Helge Wagner (Journalist; Ressortleiter Politik des"Weser-Kurier")Die Wahl in Thüringen wird wohl zeigen: Der Osten tickt politischanders - auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Warum sind AfD undLinke so stark im Osten? Woher kommt die Unzufriedenheit? Oder kannso nur ein Wessi fragen, der den Osten nicht versteht?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell