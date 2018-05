München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Mieten zu hoch, Bauen zu teuer - wenn Wohnen arm macht!Die Gäste:Katarina Barley (SPD, Bundesministerin der Justiz und fürVerbraucherschutz)Katja Suding (FDP, Bundestagsabgeordnete; stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende)Klaus-Peter Hesse (Geschäftsführer ZIA - Zentraler ImmobilienAusschuss)Florian Schmidt (B'90/Grüne, Baustadtrat in Berlin)Christine Hannemann (Professorin für Wohnsoziologie an derUniversität Stuttgart)In Städten und Boom-Regionen explodieren die Mieten. Warum sindWohnungen vielerorts Mangelware? Muss der Staat die Mieter stärkervor Spekulanten schützen? Und auch Vorschriften kippen, die Bauen undWohnen unerschwinglich machen?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell