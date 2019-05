München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Europa hat gewählt - wer ist bei uns angezählt?Die Gäste:Lars Klingbeil (SPD-Generalsekretär)Mike Mohring (Landesvorsitzender der CDU Thüringen; Mitglied imPräsidium der CDU Deutschlands)Antje Hermenau (Politikberaterin; ehem. Grünen-Politikerin; jetzt fürdie Freien Wähler Sachsen aktiv)Michael Spreng (Journalist und Politikberater)Markus Feldenkirchen (SPIEGEL-Journalist)Nach der EU-Wahl die Deutschland-Bilanz: War das einVertrauens-Votum oder eine Wutwahl: Für Brüssel und für Berlin? Wassagt dieser Stimmungstest über die Stärke unserer Regierungsparteienund über die der Populisten von rechts und links - gerade vor denwichtigen Landtagswahlen im Osten?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell