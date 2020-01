München (ots) - Moderation: Susan LinkDas Thema: Wer jetzt noch spart, ist selber schuld: Muss uns die Politik vor denMinuszinsen retten?Die Gäste:Markus Blume (CSU, Generalsekretär)Christian Achilles (Leiter Kommunikation des Deutschen Sparkassen-und Giroverbandes DSGV)Sahra Wagenknecht (DIE LINKE, Bundestagsabgeordnete; ehem.Fraktionsvorsitzende 2015 bis 2019)Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin)Dorothea Mohn (Leiterin des Teams Finanzmarkt im VerbraucherzentraleBundesverband)Über sechs Billionen Euro haben die Deutschen angespart. Was passiert damit beiMinuszinsen und Strafgebühren der Banken? Kann man noch verlässlich Geld fürsAlter zurücklegen? Oder muss die Regierung ran mit einem Hilfsprogramm fürSparer?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax,Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an dieRedaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während derSendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar:Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4501602OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell