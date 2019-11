München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Clans im Visier des Staates - was bringt die harte Tour?Gäste:Herbert Reul (CDU, Innenminister des Landes NRW)Olaf Sundermeyer (Journalist; Co-Autor der ARD-Reportage "Beuteland -Die Millionengeschäfte krimineller Clans")Dorothee Dienstbühl (Kriminologin; Professorin für Kriminologie ander Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW)Ahmed Abed (Rechtsanwalt, Mitglied im Vorstand derBezirksverordnetenversammlung DIE LINKE Berlin-Neukölln)László Anisic (Strafverteidiger)Durchsuchen, beschlagnahmen, abschieben - was bringt die neue Strategie vonJustiz und Polizei gegen Clan-Kriminalität? Lohnt der Aufwand oder ist das Ganzeeine PR-Nummer? Und warum reden alle über arabische Clans, obwohl es vieleandere kriminelle Banden gibt? Die Diskussion im Anschluss an die Dokumentation"Beuteland" zum Thema!Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax,Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an dieRedaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während derSendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar:Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4447765OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell