München (ots) - Im Anschluss an die Dokumentation "Unsere MutterDiana - Ihr Leben und ihr Vermächtnis"Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Faszination Adel - wie wichtig sind Geld und Herkunftfür den Erfolg?Die Gäste:- Katarina Barley (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren,Frauen und Jugend)- Eduard Prinz von Anhalt (Oberhaupt des Hauses Anhalt-Askanien)- Prof. Michael Hartmann (Soziologe und Elitenforscher)- Mareile Höppner (Moderatorin des ARD-Magazins "Brisant" undAdelsexpertin)- Christian von Stetten (CDU, Mittelstandspolitischer Sprecher derUnionsfraktion)Die Deutschen begeistern sich für Prinzessinnen und Königshäuser.Aber was fasziniert uns so am Adel und an den Oberen Zehntausend?Schottet sich diese Oberschicht ab? Und wie schwer wird der sozialeAufstieg, wenn man nicht in die richtige Familie geboren wurde?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren.