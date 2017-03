München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Alles erreicht, dann noch ein Baby - Kinderwunsch ohneAltersgrenze?Die Gäste:Caroline Beil (Moderatorin und Schauspielerin)Ina Borrmann (Freie Autorin und Regisseurin; erzählt imDokumentarfilm "Alle 28 Tage" ihren Weg zu einem Wunschkind)Dr. Jörg Puchta (Reproduktionsmediziner)Michaela Freifrau Heereman (katholische Theologin und Publizistin,Mutter von sechs Kindern)Prof. Dr. Giovanni Maio (Medizinethiker am Institut für Ethik undGeschichte der Medizin Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)Im Einzelgespräch: Karina Schönberger (27-jährige Unternehmerin,die einen Satz ihrer Eizellen hat einfrieren lassen, um sich ihrenKinderwunsch später noch erfüllen zu können)Schwanger mit 50 - Caroline Beil macht es vor und erntet Kritik.Soll Eltern alles erlaubt sein, was geht? Erst Karriere und dann nochNachwuchs, passend zum perfekten Lebensentwurf? Und wie ergeht esKindern, deren Eltern alt wie Oma und Opa sind?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell