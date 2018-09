München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Plötzlich beste Freunde: Sind wir zu nett zu Erdogan?Die Gäste:Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie)Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter; war von 2008 bis2018 Bundesvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)Mustafa Yeneroğlu (AKP-Abgeordneter der GroßenNationalversammlung der Türkei)Tugba Tekkal (Initiatorin des Integrations-Projekts "Scoring Girls";ehemalige Spielerin des 1. FC Köln)Fritz Schramma (Kölner Oberbürgermeister a.D.; setzte sich für denBau der großen Zentralmoschee in Köln ein)Großes Staats-Tamtam für Präsident Erdogan. Hatte er das wirklichverdient? Sind alle Beleidigungen vergessen, inhaftierte Deutscheegal? Oder brauchen wir gute Beziehungen zur Türkei, wegen desFlüchtlingspakts mit Erdogan und der Türkischstämmigen hier?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell