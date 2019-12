München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Leckerli fürs Hündchen, Bolzenschuss fürs Kälbchen: Mensch, wie gehtdas zusammen?Mit der Tierliebe der Deutschen, mit Futter, Spielzeug, Hundeschulen, macht eineIndustrie Milliarden. Warum ist es uns dann aber egal, wie elend Rind, Huhn oderSchwein leben und sterben? Warum ist uns das Tier zuhause lieb und teuer und beidem im Stall zählt nur der Preis?Zu Gast bei Frank Plasberg:Kees de Vries (CDU, Bundestagsabgeordneter; Landwirt)Achim Gruber (Tierpathologe; Buchautor "Das Kuscheltierdrama";Direktor des Instituts für Tierpathologie FU Berlin)Martin Rütter (Hundetrainer und Bestseller-Autor; Moderator undEntertainer; ist im Moment mit seiner Live-Show "Freispruch" aufTour)Uschi Ackermann (Witwe des Feinkost-Unternehmers Gerd Käfer,engagiert sich als Tierschützerin; Mops-Fan)Svenja Furken (Tierschützerin; setzt sich mit PROVIEH für eineartgemäße Tierhaltung in der Landwirtschaft ein)Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax,Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an dieRedaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während derSendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar:Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4468414OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell