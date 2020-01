München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Trump und die Mullahs: Hat die Vernunft noch eine Chance?Die Waffen am Golf schweigen erstmal. Zeit, um ein paar wichtige Fragen zubesprechen: War das jetzt ein Erfolg für Donald Trump? Wie stark sind dieMullahs wirklich? Was müssen wir Deutschen und Europa tun? Und wann hat Iran dieAtombombe?Zu Gast bei Frank Plasberg:Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)Golineh Atai (WDR-Journalistin; war bis 2018 für die ARD alsKorrespondentin in Kairo und in Moskau)Jürgen Trittin (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordneter, Mitglied imAuswärtigen Ausschuss)Christian Hacke (Politikwissenschaftler; seine Fachgebiete sindjüngere deutsche Geschichte, amerikanische Geschichte undAußenpolitik sowie transatlantische Beziehungen)Melinda Crane (US-amerikanische Journalistin; PolitischeChef-Korrespondentin im englischen Programm von Deutsche Welle-TV)Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax,Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an dieRedaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während derSendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar:Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4488650OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell