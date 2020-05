München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Der Schock danach - wie kommt die Wirtschaft aus der Corona-Starre?Zu Gast sind u.a.: Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie) Katja Kipping (DIE LINKE, Parteivorsitzende; Bundestagsabgeordnete) Sarah Stücker (Eventmanagerin; Mitinhaberin eines Unternehmens für Veranstaltungstechnik) Carla Reemtsma (Klima-Aktivistin; Mitorganisatorin der "Fridays for Future"-Demos, Studentin)In vielen Fabriken wird wieder gearbeitet, die Geschäfte öffnen - aber die Bürger haben Job-Angst, zögern mit dem Geldausgeben. Braucht die Wirtschaft jetzt Autoprämien und Steuergeschenke? Und wer kommt am Ende für die Milliarden auf, die der Staat in die Corona-Hilfen steckt?!Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4592591OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell