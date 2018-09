München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Schulverweis fürs Handy - wie gefährlich sindSmartphones?Die Gäste:Prof. Manfred Spitzer (Hirnforscher; Leiter der PsychiatrischenUniversitätsklinik Ulm; Buchautor "Die Smartphone-Epidemie")Thomas Heinze (Schauspieler, Vater von drei Kindern)Yvonne Gebauer (FDP, NRW-Ministerin für Schule und Bildung)Anne-Sophie Briest (Schauspielerin; hat zwei Kinder; ihre 15-jährigeTochter Faye Montana ist ein YouTube-Star)Jöran Muuß-Merholz (Erziehungswissenschaftler und Medienpädagoge)Frankreich macht es vor: Handyverbot an den Schulen. Müssen wirdas nachmachen, sind Smartphones wirklich Gift für Kinder - und aufDauer auch für handysüchtige Erwachsene? Oder reden so nurFortschritts-Feinde und brauchen wir statt VerbotenSmartphone-Unterricht?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell