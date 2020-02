München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Haltlos, machtlos, ratlos: Was folgt aus dem Tabubruch von Thüringen?Die Gäste u. a.:Bernhard Vogel (CDU, war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident desLandes Thüringen)Marina Weisband (Publizistin und Psychologin; Mitglied der Grünen,ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei)Ria Schröder (Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen)Kristina Dunz (Journalistin; stellv. Leiterin des Parlamentsbüros der"Rheinischen Post")Cornelius Pollmer (Journalist, berichtet für die Süddeutsche Zeitungaus Dresden und Leipzig)Haltlose Abgeordnete, machtlose Parteichefs, ratlose Bürger: Nur Verlierer nachdem Wahl-Chaos in Thüringen? Bleibt der Tabubruch, die Zusammenarbeit von CDU,FDP mit der AfD wirklich einmalig? Oder wird so etwas in Ostdeutschland baldwieder probiert?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax,Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an dieRedaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während derSendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar:Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4514584OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell