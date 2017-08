München (ots) - Für diese Rolle erhielt Oscar-Preisträgerin ReeseWitherspoon ihre zweite Oscar-Nominierung: Als Cheryl Strayed begibtsie sich ganz allein auf den Pacific-Crest-Trail, der sich vonSüdkalifornien bis an die kanadische Grenze erstreckt. Der Rucksackist fast größer als die zierliche Frau selbst, und sie hat jede MengeWut, Enttäuschung und Trauer im Gepäck. Doch Cheryl ist festentschlossen. Sie stellt sich fast 2000 Kilometern Fußweg, denSchmerzen, Naturgewalten und vor allem Situationen ihres Lebens, diesie aus der Bahn geworfen haben: dem frühen Tod ihrer Mutter (LauraDern), dem gewalttätigen Vater, ihrer gescheiterten Ehe. Sie will mitihrer Vergangenheit ins Reine kommen, um neu anfangen zu können. Derbritische Bestsellerautor Nick Hornby schrieb das Drehbuch nach dergleichnamigen autobiografischen Erzählung von Cheryl Strayed, diewochenlang auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste stand.Inszeniert wurde der Film vom Oscar-prämierten Regisseur Jean-MarcVallée ("Dallas Buyers Club"), dem damit ein weiteres Meisterwerkgelang.Das Erste zeigt "Der große Trip - Wild" als Free-TV-Premiere am 29.August um 22:45 Uhr.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesem und allenanderen Filmen des "PremierenKinos im Ersten" finden Sie aufhttp://www.daserste.de/premierenkino. Audio-Dateien aus und zu denFilmen stehen bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos beihttp://www.ard-foto.de zur Verfügung. Die Pressemappe steht ebenfallszum Download bereit:https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste, Tel.:089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deKerstin Fuchs, freie Mitarbeiterin ARD Degeto, Tel.: 0173/5357048,E-Mail: pressekontakt@degeto.deEva-Maria Heß, ana radica | Presse Organisation, Tel.: 089/2366120,E-Mail: evahess@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell