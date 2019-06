Erste große Hitzewelle: So schützen Sie sich am besten / Tipps der BG BAU (FOTO)

Berlin (ots) -Es wird Sommer - die erste große Hitzewelle hat Deutschlanderreicht. Was für Viele ein Grund zur Freude ist, birgt für anderebesondere Risiken. Dies gilt insbesondere für Beschäftigte derBauwirtschaft, die die Arbeit in der Sonne oft nicht vermeidenkönnen. Deshalb informiert die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft(BG BAU) in diesen Tagen über den richtigen Hitze- und UV-Schutz.Online kann darüber hinaus ein Selbsttest Hautkrebs durchgeführtwerden.Wer nicht im Schatten arbeiten kann, muss sich vor der Sonneschützen. Dies gelingt am besten durch lange Kleidung, wie die BG BAUmitteilt. Der Großteil der bei der BG BAU gemeldetenVerdachtsanzeigen von Berufskrankheiten bezüglich Hautkrebsesbetreffen den Kopf. Daher darf auch eine Kopfbedeckung wie zumBeispiel ein Helm mit Nackenschutz auf keinen Fall vergessen werden.Wo die Kleidung nicht schützen kann, etwa im Gesicht, sindSonnenschutzmittel mindestens mit Lichtschutzfaktor 30 geeignet.UV-Schutzbrillen sollten den Europäischen Normen EN 166 oder EN 172genügen. Außerdem ist es in der heißen Jahreszeit besonders wichtig,viel zu trinken. Mindestens zwei bis drei Liter am Tag müssen sein.Darüber hinaus ist es vor allem die Pflicht der Arbeitgeber,geeignete Maßnahmen zum Schutz ihrer Mitarbeiter zu treffen. Diesekönnen wie folgt aussehen:- Arbeitszeiten an die Sonnenstrahlung anpassen und die Morgen-oder Abendstunden nutzen- Arbeitsplätze mit Schattenspender versehen- Baumaschinen und Fahrzeuge mit Klimaanlage bereitstellen- Für eine gute Belüftung der Arbeitsbereiche sorgen- Ausreichend Getränke zur Verfügung stellenIm Rahmen ihres Präventionsprogramms BAU AUF SICHERHEIT. BAU AUFDICH. bietet die BG BAU neben nützlichen Tipps rund um das ThemaHitzeschutz ab sofort auch einen Selbsttest Hautkrebs an. Der Testsoll eine Einschätzung zum individuellen Gefährdungspotential gebenund auf mögliche Faktoren für eine Erkrankung aufmerksam machen. DerSelbsttest wurde von der BG BAU in Abstimmung mit derArbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention der DeutschenKrebshilfe entwickelt und kann online durchgeführt werden.Außerdem nützlich ist die Bauwetter App: http://ots.de/fDEZZXWeitere Informationen: www.bgbau.dePressekontakt:Christiane WitekTelefon: 030 85781-690presse(at)bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell