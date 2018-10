Die von Anaplan in Auftrag gegebene Studie nenntPlanungsintensivität, Technologieauswahl, Change Management undAdvanced Analytics als Schlüsselfaktoren für den Erfolg vernetzterPlanung (Connected Planning)San Francisco (ots/PRNewswire) - Anaplan, Inc.(https://www.anaplan.com/) (NYSE:PLAN), ein Vorreiter im Bereich dervernetzten Planung, gab heute die Ergebnisse der ersten jährlichenUmfrage zum Stand der vernetzten Planung(https://www.anaplan.com/papers/state-of-connected-planning/)bekannt. Sie zeigt, dass dynamisch wachsende Unternehmen offensivplanen, dass unternehmensweit eingesetzte Technologie der Schlüsselzu einer guten Planung ist, dass kulturelle Ausrichtung ein absolutesMuss ist und dass Advanced Analytics eine entscheidende Rolle bei derVerbesserung der geschäftlichen Entscheidungsfindung einnimmt.Die Daten zeigen auch, dass vernetzte Planung - ein Ansatz, derDaten, Mitarbeiter und Prozesse im gesamten Unternehmen miteinanderverbindet - den Unternehmenswert in der schnelllebigenGeschäftsumgebung von heute steigern kann:- 92 Prozent der Unternehmen glauben, dass eine besserePlanungstechnologie zu besseren Geschäftsergebnissen führt, und 74Prozent der Unternehmen planen häufiger als vor fünf Jahren- 97 Prozent der Befragten sagen, dass Planung entscheidend für dieSteigerung der Umsätze, die Optimierung der Ressourcenverteilungund die Umsetzung von Strategien sind- 82 Prozent der am stärksten wachsenden Unternehmen integrierenMarktdaten innerhalb von Tagen oder Wochen in ihre PläneAllerdings schaffen es lediglich 15 Prozent der befragtenUnternehmen, ihre Pläne auch tatsächlich vollständig umzusetzen.Immerhin 39 Prozent gaben an, sie würden ihre Pläne zu drei Vierteloder mehr in die Tat umsetzen."Die Unternehmensplanung steht an einem kritischen Punkt. ImZeitalter der digitalen Transformation müssen Unternehmen denstatischen und isolierten Ansatz der traditionellenUnternehmensplanung hinter sich lassen, um auf dem heutigen Markt zubestehen", sagte Simon Tucker, Chief Planning Officer, Anaplan. "DieDaten müssen in alle Richtungen und über die einzelnenUnternehmensbereiche hinweg fließen, damit jedem im Unternehmen einezentrale Informationsquelle zur Verfügung steht. Unternehmen, dieeinen vernetzten Planungsansatz verfolgen, können aufMarktveränderungen schneller reagieren und notwendige Maßnahmenergreife. Sie haben auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil."Die Umfrage ergab zudem einen Zusammenhang zwischen dem Erreichenbesserer Geschäftsergebnisse und der Fähigkeit eines Unternehmens,die Planung agiler und datengestützter durchzuführen. Dabei gaben 82Prozent der Befragten aus den am stärksten wachsenden Unternehmen an,dass die Planung für eine nachhaltige Umsatzsteigerung vonentscheidender Bedeutung ist."Wir haben unseren Planungsprozess komplett überarbeitet. Voneinem isolierten, aus mehr als einem Dutzend einzelnerSoftwareanwendungen bestehenden Prozess hin zu einem agileren undmiteinander vernetzten Planungsansatz, der als zentrale Plattform inder Cloud zur Verfügung steht", sagte Jeff Brobst, Vice President,Finance, Seagate Technology. "Wir erkennen einen enormen Vorteil inder vernetzten Planung. Damit können wir Marktveränderungeneffektiver in unsere Pläne integrieren und die Zusammenarbeitzwischen den Unternehmensbereichen fördern. So erhalten wir einenganzheitlichen Blick auf Unternehmensprozesse, können bessereEntscheidungen treffen und sehen die Effekte der eingeleitetenVeränderungen viel schneller."Darüber hinaus ergab die Studie, dass Themen wie AdvancedAnalytics, Machine Learning und künstlicher Intelligenz bei dervernetzten Planung immer mehr an Bedeutung gewinnen. So ist nichtverwunderlich, dass die Nachfrage nach eben diesen Technologien imPlanungsumfeld groß ist. 94 Prozent der Befragten gaben an, dassMachine Learning ihrer Meinung nach eine Rolle in der Zukunft derPlanungstechnologie spielt. 55 Prozent der IT-Experten gaben an, dassUnternehmen dank Funktionen wie Was-wäre-wenn-Analysen von AdvancedAnalytics profitieren können.Die Umfrage wurde von Anaplan in Auftrag gegeben und vonDimensional Research unabhängig durchgeführt. 1.000 Planungsexpertenaus 45 Ländern und 18 Branchen nahmen an der Umfrage teil.Um mehr über die Umfrage und ihre Ergebnisse zu erfahren, ladenSie den Bericht unter Anaplan.com/SoCP(https://www.anaplan.com/papers/state-of-connected-planning/)herunter.Informationen zu AnaplanAnaplan ist ein führendes Unternehmen im Bereich der vernetztenPlanung. Unsere Plattform basiert auf unserer unternehmenseigenenHyperblock-Technologie, die speziell für Aufgaben der vernetztenPlanung entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine dynamische,teamorientierte und intelligente Planung. Große globale Unternehmennutzen unsere Lösung, um Mitarbeiter, Daten und Pläne miteinander zuvernetzen. Als unsere Kunden können sie so in schnell wechselndenGeschäftsumgebungen von Echtzeitplanung und Entscheidungsfindungprofitieren und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Mitunserem Hauptsitz in San Francisco verfügen wir über 20Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeiten mit 175 Partnern undmehr als 900 Kunden weltweit zusammen. Weitere Informationen erhaltenSie unter anaplan.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/769923/Anaplan_State_of_Connected_Planning.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723345/Anaplan_Logo.jpgPressekontakt:Caitlin TridleCaitlin.Tridle@anaplan.comOriginal-Content von: Anaplan, Inc., übermittelt durch news aktuell