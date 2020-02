Köln (ots) - Die Intendant*innen der ARD begrüßen die Entscheidung derARD-Programmkonferenz, die Sendelänge der "Tagesthemen" am Freitag derRegelsendelänge von 30 Minuten anzupassen. Die Intendant*innen und derARD-Programmdirektor sind sich einig, dass künftig der Berichterstattung aus denRegionen noch mehr Platz in allen Ausgaben der "Tagesthemen" eingeräumt werdensoll, und regen dazu an, die "Tagesthemen" montags bis donnerstags um fünfMinuten zu verlängern. "ARD aktuell" und die ARD-Chefredakteur*innen werden einentsprechendes Konzept für die "Tagesthemen" erarbeiten und nach Beratung zurEntscheidung vorlegen.Tom Buhrow, ARD-Vorsitzender:"Das Alleinstellungsmerkmal der ARD ist unsere Stärke in den BereichenInformation und regionale Präsenz. Beides stärken wir, indem wir den'Tagesthemen' mehr Raum für vertiefende Informationen aus den RegionenDeutschlands geben."Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"In den vergangenen Monaten haben wir ein stetig steigendes Interesse anvertiefenden Informationen und Einordnung der weltweiten Geschehnisseregistriert. In bewegten Zeiten möchten wir diesem Interesse auch mit derVerlängerung der 'Tagesthemen' am Freitag und mehr Sendezeit für den 'Berichtaus Berlin' Rechnung tragen. Das neue Programmschema am Sonntag bietet insgesamteine große Themenvielfalt und Sendungen von hoher journalistischer Qualität."Ab 1. April 2020 gilt sonntags zwischen 17:00 und 20:00 Uhr im Ersten ein neuesProgrammschema:17:00 Uhr "Brisant"Das Infotainment-Magazin bietet auch am Sonntag eine Mischung aus News undProminenz. Ausführlich wird über Kultur-Events und Highlights berichtet. Einenfesten Platz werden auch die beliebten Service-Themen haben. Die ModeratorinnenMareile Höppner und Kamilla Senjo sowie Susanne Klehn als Promiexpertinpräsentieren live emotionale und spannende Geschichten.17:30 Uhr "Echtes Leben"Die Reihe beschäftigt sich auf dem gewohnten Sendeplatz mit Kernthemen dermenschlichen Existenz wie Geburt, Krankheit, Tod, Glauben, Glück und Liebe sowiemit Fragen des gesellschaftlichen und persönlichen Lebens und Zusammenlebens.18:00 Uhr "Tagesschau"18:05 Uhr "Bericht aus Berlin"Das Magazin des ARD-Hauptstadtstudios bekommt fünf Minuten mehr Sendezeit. Dasbedeutet mehr Zeit für Erklärungen und Fragestellungen der Zuschauerinnen undZuschauer. Intensivere, in die Tiefe gehende Interviews und das kontinuierlicheNachhaken bei kontroversen Themen gehören ebenso zum Konzept.18:30 Uhr "Sportschau"Durch die verlängerte und spätere Sendezeit besteht die Möglichkeit, über mehrnationale und internationale Veranstaltungen und Wettbewerbe zu berichten. Nebenaktuellen Beiträgen wird es eine regelmäßige Hintergrundberichterstattungzwischen fünf und zehn Minuten in der "Sportschau" geben.19:20 Uhr "Weltspiegel"Das Auslandsmagazin des Ersten zeigt verstärkt erklärende Beiträge zu aktuellenThemen, inklusive Lösungsansätzen und positiven Beispielen. EinThemenschwerpunkt soll besonders herausgestellt werden. In Planung ist einerweiterter, multimedialer Auftritt des Formats in der ARD Mediathek.Doppelte Sendezeit für die "Tagesthemen" am Freitag: Ab 3. April 2020 wird dasARD-Nachrichtenmagazin freitags von 21:45 bis 22:15 Uhr ausgestrahlt. Damithaben die werktäglichen Ausgaben eine einheitliche Länge von 30 Minuten.Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42896E-Mail: Presseservice@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4518839OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell