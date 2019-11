Erste #eHealthCon mit 30 Start-ups in Berlin

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) - Innovatoren treffen auf EntscheiderDie Zukunft im Gesundheitswesen ist vor allem digital. Zusammen mit neuenAkteuren wie Start-ups arbeitet die AOK Nordost bereits heute daran, Weichen fürdiese Zukunft im Sinne einer verbesserten und effizienteren medizinischenVersorgung zu stellen. Unter dem Motto "Innovatoren treffen Entscheider" hat dieAOK Nordost am heutigen Donnerstag deshalb mehr als 150 Gäste aus Politik,Wirtschaft und dem Gesundheitssektor sowie 30 Start-ups aus derGesundheitsbranche in Berlin-Kreuzberg zur ersten #eHealthCon begrüßt. Hierkönnen sich Start-ups und Entscheider miteinander vernetzen und über einegemeinsame Vision für die künftige Gesundheitsversorgung in Deutschland zudiskutieren.Elevator Pitch für die Idee und das eigene Geschäftsmodell mit 30 Start-upsDie Start-up-Arena gibt den 30 jungen Firmen aus der Gesundheitsbranche dieMöglichkeit, im Elevator Pitch die Idee und das eigene Geschäftsmodellvorzustellen. Neben dem intensiven Austausch können die Gäste der #eHealthCon inneun parallelen Sessions mit namhaften Repräsentanten aus dem Gesundheitssektorüber deren Impulsvorträge diskutieren. Die drei übergeordneten Fokusthemen sind"Digitale Vernetzung vs. analoge Isolation: Kulturwandel im Gesundheitswesen","Von der Innovation zur Normalität - aber wie? eHealth-Lösungen imGesundheitswesen" und "Innovation trotz Datenschutz - Innovation durchDatenschutz? Erfolgsrezepte im eHealth-Sektor"."Wir müssen weiter Tempo machen. Die Welt wartet nicht auf uns""Patienten in Deutschland sollen so schnell wie möglich vom digitalenFortschritt profitieren. Digitalisierung ist für uns imBundesgesundheitsministerium darum kein Nebenaspekt, sondern zentralerBestandteil unserer Gesetzgebung. Ob beim Thema elektronische Patientenakte,Videosprechstunden oder Apps auf Rezept - wir müssen weiter Tempo machen. DieWelt wartet nicht auf uns", sagt Dr. Gottfried Ludewig, AbteilungsleiterDigitalisierung im Bundesministerium für Gesundheit, der auf der #eHealthCon dieEröffnungsrede hält."Mit der #eHealthCon vernetzen wir die Start-ups mit vielen Entscheidern""Nicht wenige Akteure im Gesundheitswesen sind noch immer viel zu sehr imKlein-Klein gefangen und sehen in den Chancen, die uns die Digitalisierungbietet, in erster Linie Probleme. Doch diese Einstellung hilft uns nicht,sondern schadet nur", sagt Frank Michalak, Vorstand der AOK Nordost. "Mit der#eHealthCon setzen wir hier einen wichtigen Impuls und vernetzen die Start-upsmit möglichst vielen Entscheidern und Akteuren im Gesundheitswesen. Gemeinsamwollen wir uns einer Vision nähern, wie innovative Versorgung in Deutschlandaussehen kann und was es dafür braucht."Weitere Informationen finden Sie unter: http://ots.de/fft3uhPressekontakt:AOK Nordost - Die Gesundheitskasse, Pressesprecher Matthias Gabriel,Telefon: 0800 265080-22202, E-Mail: presse@nordost.aok.deOriginal-Content von: AOK Nordost, übermittelt durch news aktuell