München (ots) - Für das größte deutsche Schülerquiz "Die besteKlasse Deutschlands" (hr/ARD/KiKA) haben sich 1.100 Klassen derStufen 6 und 7 beworben. Von den ausgewählten 32 Klassen aus 15Bundesländern erreichen nach den Wochenshows und Wochenfinalshows nurdie vier besten Teams das Superfinale, das am Samstag, 26. Mai 2018,um 10:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Hier geht es nicht nur umden Titel, sondern auch um eine fünftägige Klassenfahrt nachEdinburgh. Moderator Malte Arkona: "Für mich ist 'Die beste KlasseDeutschlands' die schnellste und spannendste Quizshow im deutschenFernsehen und ich bin schon jetzt gespannt, wer bei den kniffligenFragen und Experimenten im Superfinale die Nase vorn haben wird."Das beliebte Schülerquiz wird in diesem Jahr zehn Jahre alt - am19. März 2008 feierte "Die beste Klasse Deutschlands" Premiere beimKinderkanal von ARD und ZDF. Das bedeutet insgesamt 265 Sendungen,3.140 Quizfragen, 561 Experimente und über 2.200 Kilogramm Spaghetti,die in den letzten zehn Jahren von 352 Klassen verputzt wurden.Moderator Malte Arkona wartet beim 90-minütigen Superfinale mitspannenden Quizfragen und kniffeligen Aufgaben am Ratepult. Und vieleprominente Gäste, die die Schulbank hinter sich gelassen haben, sindmit von der Partie: Tischtennis-Legende Timo Boll und EntertainerBürger Lars Dietrich liefern sich ein packendes Match. DieSchauspielerin Luise Befort ("Club der roten Bänder") steht imwahrsten Sinne des Wortes unter Strom. Fußballstar Manuel Neuer gibtden Schulklassen Tipps direkt vom Fußballplatz. Moderator RalphCaspers geht zwischen 40 Wasserkanistern seiner Leidenschaft fürspannende Experimente nach und Youtuber Phil Laude testet mit KimUnger eine originelle Marshmallow-Kanone. Moderatorin JeannineMichaelsen meldet sich während der Sendung mit spannenden Facts undunterhaltsamen Geschichten aus Edinburgh und versucht sich imBaumstammwerfen. LEA, die mit ihrem Song "Leiser" gerade die Chartsstürmt, sorgt musikalisch für noch mehr Stimmung im Studio. Für denzehnjährigen Joshua aus Kirchheim wird ein Traum wahr: Er darf Malteim Superfinale unterstützen und den begehrten Pokal für "Die besteKlasse Deutschlands" 2018 ins Studio tragen."Die beste Klasse Deutschlands" ist eine Produktion von BavariaEntertainment im Auftrag von KiKA und Das Erste. VerantwortlicheRedakteure bei KiKA sind Annekatrin Wächter und Thomas Miles. Für DasErste sind Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunkverantwortlich.Pressefotos über ard-foto.de, Audio/Video-Clips stehen aufNachfrage bereit.Pressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deUlrike M. Schlie und Dana Nießen, Picture Puzzle MedienTel.: 0221/500039-11, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell