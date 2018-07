München (ots) -Gut, günstig und auch noch fair? Was kann man guten Gewissenskaufen: Kleidung, Kosmetik, Lebensmittel - was ist wirklich gut,günstig und dabei auch noch fair?Annabell Neuhof und Yared Dibaba, die Presenter des neuen45-minütigen ARD-Formats "Der beste Deal", machen sich auf die Suche.Gemeinsam mit ihrem Team decken sie in jeweils 45 Minuten Tricks derHersteller auf und lotsen die Zuschauer durch den Konsumalltag.Unterhaltsam, provokant und investigativ. "Der beste Deal" - dasneue Verbrauchermagazin von MDR, SWR, SR und WDR - lässt dieZuschauer am nächsten Tag anders einkaufen.Rainald Becker, ARD-Chefredakteur, zum neuen Verbrauchermagazin:"Aufwändige Produktrecherchen, Angebotsvergleiche oder Vertragschecks- dafür bleibt den meisten Verbrauchern im Alltag kaum Zeit. Und dieAngebotsvielfalt wird immer größer und undurchsichtiger. Das neueVerbraucherformat 'Der beste Deal' zeigt, bei welchen Produkten undAngeboten es sich lohnt zuzugreifen und welche Fallen beim Einkaufoder bei Vertragsabschlüssen lauern. So wissen die Zuschauer beiIhrem nächsten Einkauf, von welchem Produkt oder von welcherDienstleistung sie besser die Finger lassen."Eine Pressemappe zum neuen Verbraucherformat finden akkreditierteJournalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de)zum Download.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes ToellnerPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23876E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deKatja MatschinskiPresse und PR SWRTel.: 0711/929 11063E-Mail: katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell