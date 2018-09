München (ots) -Mehr Hamburg geht nicht. Geboren und aufgewachsen auf St. Paulials Sohn eines Wirts und einer Tänzerin, Sänger im Knabenchor desMichel, dort auch getauft und vermählt - Jan Fedder ist mittlerweileein eigenes Wahrzeichen der Hansestadt. Seit seinem 13. Lebensjahrsteht er auf der Bühne und vor der Kamera, heute feiert Jan Feddersein 50. Bühnen- und Filmjubiläum. Ein besonderer Moment für einenbesonderen Schauspieler: "Früher wollte ich nur 50 Jahre alt werden,jetzt mache ich den Beruf schon seit 50 Jahren. Das ist eineSensation, dass der liebe Gott mich so lange hat durchhalten lassen."Gratulationen kommen vor allem von den Kollegen der ARD-Serie"Großstadtrevier", in der Fedder seit 1992 in mittlerweile fast 400Folgen als Polizist Dirk Matthies für Recht und Ordnung sorgt.Manchmal auch für Gerechtigkeit und Unordnung, da entspricht Matthiesdem Fedder: menschlich, handfest und durchaus offen, starre Regelnmit einem Augenzwinkern weich zu biegen. So beschreibt ihn auchVolker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, auf derinternen Jubiläumsfeier am Set vom "Großstadtrevier" inHamburg-Bahrenfeld: "Mensch aus dem Volk, ausgeprägtes Lokalkolorit,Dialekt, Charakter, Original. Einer, der aus dem Bauch heraus spielt.Das passt! Das ist Jan Fedder, ein begnadeter Volksschauspieler."NDR-Intendant Lutz Marmor drückt in seiner Ansprache aus, dass dasfeierliche Beisammensein an diesem Tag umso mehr Anlass zur Freudegibt, weil es Jan Fedder gesundheitlich wieder besser geht: "Geradein den Zeiten deiner Krankheit hast du durch das Publikum vielZuspruch und Unterstützung erfahren, vor allem aber hast du selbstimmer gekämpft, gekämpft und gekämpft, um auf die geliebte Bühnezurückzukommen. Schön, dass wir heute hier stehen und sagen können:Ja! Du bist wieder da!"Jan Fedders Fangemeinde besteht damals wie heute weit überHamburgs Landesgrenzen hinaus, seine Karriere hätte auch eineinternationale werden können. Fedders erste größere Rolle war die desPilgrim in "Das Boot", heute ein Stück Filmgeschichte. Doch derSchauspieler bleibt Norddeutschland treu. Mit "Der Mann im Strom","Das Feuerschiff" und "Die Auflehnung" vollendete Jan Fedder jeweilsals Hauptdarsteller eine Film-Trilogie nach Romanen von SiegfriedLenz, einem Schriftsteller, dem er sich nach wie vor sehr verbundenfühlt. Theater, Kino, Fernsehen - die Bühne ist Jan Fedders Leben.Und auch sein Lebenselixier. Nach seiner schweren Erkrankung ist esdie Arbeit beim "Großstadtrevier" und für die NDR-Serie "Neues ausBüttenwarder", die ihm Kraft und Ansporn gibt. Fedder: "Ich binrestlos glücklich und habe alles, was mein Herz begehrt. Mir geht eswieder gut und das soll so bleiben, damit ich auch weiter arbeitenkann. Darum wünsche ich mir für die Zukunft nur eine TüteGesundheit."Foto unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deSandra Lindenberger, fp frontpage communicationsMobil: 0171/211171, E-Mail: slindenberger@frontpagecom.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell