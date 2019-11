Das Erste baut den Service für gehörlose und schwerhörige Menschen aus: / Auch Programmtrailer werden untertitelt

München (ots) - Schwerhörige und gehörlose Zuschauerinnen und Zuschauer könnenheute schon fast 100 Prozent* der Sendungen, die Das Erste ausstrahlt, mitUntertiteln sehen."Wir haben die Untertitelung unserer Sendungen in den zurückliegenden Jahrenkontinuierlich ausgebaut. Es liegt uns am Herzen, unser Programm für alleMenschen zugänglich zu machen", so Volker Herres, Programmdirektor ErstesDeutsches Fernsehen.Für hörgeschädigte Zuschauerinnen und Zuschauer ist es von zentraler Bedeutung,dass das Programm mit Untertitelung ausgestrahlt wird. Ab Dezember wird DasErste nun auch für den überwiegenden Anteil der Programmtrailer Untertitelanbieten. Damit wird der Wunsch der Gehörlosen-Verbände erfüllt, auch dieseProgrammelemente in die Untertitelung einzubeziehen.Mit der Untertitelung der Programmtrailer können hörgeschädigte Zuschauerinnenund Zuschauern nun auch die aktuellen Programminformationen uneingeschränktverstehen. Die Untertitel sind wie gewohnt über die Videotexttafel 150 oder alsdigitale Untertitel zuschaltbar.Die Programmtrailer für das Hauptabend- und das Tagesprogramm und dieUntertitelung dazu erstellt und liefert der Saarländische Rundfunk im Auftragder ARD.*2018 lag die Quote bei 98 ProzentPressekontakt:Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900 - 23868, -23351E-Mail: Presseservice@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4451757OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell