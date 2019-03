Finanztrends Video zu



München (ots) -In Tirol haben die Dreharbeiten zum ersten 90-Minuten-Special von"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" unter dem Titel "Ganz inWeiß" (AT) begonnen.Zum Inhalt: Ein wundervolles Alpenpanorama, schneebedeckte Gipfelim Sonnenschein - und mittendrin die Assistenzärzte desJohannes-Thal-Klinikums! Während sie tagsüber an einem Lehrgangteilnehmen, in dem sie die Versorgung und Bergung verunglückterPersonen trainieren, genießen sie abends die Gastfreundschaft derDorfbewohner. Als ihr Bergführer Gregor Blanz plötzlich verschwindet,ahnt seine Frau Elisabeth, wo er sein könnte. Sie will zu ihm, zurNot auch allein und hochschwanger. Doch das lassen die jungen Ärztenicht zu und begleiten sie. Als sie den verunglückten Gregor in einerGletscherspalte finden, beginnt eine dramatische Rettungsaktion, ander sich auch die Kollegen in Erfurt beteiligen ...Vor der Kamera stehen Mike Adler, Sanam Afrashteh, Jane Chirwa,Luan Gummich, Horst Günter Marx, Mirka Pigulla und Tilman Pörzgensowie im Erfurter Teil des Movies Marijam Agischewa, Philipp Danneund Stefan Ruppe. Die Szenen in Erfurt wurden bereits im Dezember2018 gedreht. In weiteren Rollen sind zu sehen: Wolfgang Maria Bauer,Simon Böer, Franz-Xaver Brückner, Cosima Lehninger, Gabriela Lindlund Nicholas Reinke.Der Dreh findet inmitten der wunderschönen Gletscherlandschaft desTiroler Kaunertals statt und dauert bis Mitte April 2019."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Ganz in Weiß" (AT) isteine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbh(Produzenten: Seth Hollinderbäumer, Sven Sund) im Auftrag der ARDDegeto (Redaktion: Stefan Kruppa) und des MDR (Redaktion: MelanieBrozeit) für Das Erste. Die Gesamtleitung liegt bei Jana Brandt(MDR). Die Produktion wird gefördert von Cine Tirol. Das Drehbuchstammt von Joachim Friedmann. Regie führt Steffen Mahnert."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" wird seit Januar 2015immer donnerstags um 18:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die bis EndeFebruar 2019 gesendete 4. Staffel war mit einem Marktanteil von 10,58Prozent und durchschnittlich 2,43 Millionen Zuschauern die bishererfolgreichste.Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unter https://www.daserste.de/unterhaltung/serie/in-aller-freundschaft-die-jungen-aerzte/index.html sowie auf Facebook: https://www.facebook.com/diejungenaerzte/ undInstagram: https://www.instagram.com/diejungenaerzte_official/Pressekontakt:Bianca Hopp, MDR, Presse und Information, Tel.: 0341/300-6432,E-Mail: bianca.hopp@mdr.deBurchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel.:089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell