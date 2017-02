München (ots) - Dr. Niklas Ahrend (Roy Peter Link) erwacht nachseinem tragischen Unfall aus dem Koma. Schwerverletzt ist er nunPatient im eigenen Klinikum. Vor allem dank Dr. Moreaus (Mike Adler)wagemutigem Eingreifen ist er noch am Leben. Doch Niklas' Zustandverschlechtert sich zusehends: Dem Oberarzt steht ein hochkomplexerEingriff bevor, der von Prof. Dr. Patzelt (Marijam Agischewa)ausgeführt wird. Während der OP kommt es jedoch zu Komplikationen.Wird sie Niklas helfen können? Währenddessen kümmert sich JuliaBerger (Mirka Pigulla), die ihren Mentoren in dieser Zeit besondersunterstützt, auch um die besorgte Arzu Ritter (Arzu Bazman), dieNiklas im Johannes-Thal-Klinikum besucht.In den 42 Folgen der dritten Staffel stehen für die jungenAssistenzärzte der Chirurgie - Ben Ahlbeck (Philipp Danne), EliasBähr (Stefan Ruppe), Julia Berger (Mirka Pigulla), Vivienne Kling(Jane Chirwa) und Dr. Theresa Koshka (Katharina Nesytowa) - wiederviele neue Herausforderungen an. Werden die fünf jungen Medizinerauch dieses Jahr meistern und zwischen Arbeit, Liebe und Leben ihrenWeg finden?"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion derSaxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste; Produzenten sind Sven Sund undSeth Hollinderbäumer. Die Redaktion hat Melanie Brozeit (MDR), fürdie Gesamtleitung ist Jana Brandt (MDR) verantwortlich.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt:PR, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic,Tel. 0221/91255710, E-Mail: post@planpunkt.dewww.ard-foto.dewww.daserste.de/diejungenaerzteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell