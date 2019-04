München (ots) - Die Aussöhnung der Patriarchen Sebastian Leitnerund Lorenz Huber - gespielt von Walter Sittler und Max Herbrechter -und eine ungeplante Schwangerschaft beginnen die Verhältnissezwischen den Hubers und den Leitners zu verändern. Bis aus den beidenlange verfeindeten Familien wieder Freunde werden oder sie gar zueiner "großen" zusammenwachsen, ist es aber noch ein weiter Weg.In "Schwesternliebe" steht Catherine Bode alias Marie Huber imZentrum: Die schwangere Bergbäuerin ringt mit sich, ihren früherenErzfeind Georg Leitner (Thomas Unger), nach ihrem gemeinsamen"Ausrutscher" im Heu, von seiner Vaterschaft zu unterrichten. Bisherweiß nur ihre Schwester Lisa (Theresa Scholze) vom bevorstehendenFamilienzuwachs. Nicht mit offenen Karten spielt auch Valerie Niehausin einer Doppelrolle als Zwillingschwestern, die einen intrigantenGeschäftspartner (Ben Braun) austricksen wollen.Im "Liebesleid" können die finanziell angezählten Hubers ihren Hofaus eigener Kraft nur retten, wenn sie ihre verlorenen Weiden von denwohlhabenden Leitners zurückbekommen. Ein neuer Prozess würde dieAussöhnung der Väter jedoch in Gefahr bringen. Unter denUrlaubsgästen rivalisieren unterdessen drei alte Kumpels auf einerRevival-Bergtour um eine Jugendliebe aus Schulzeiten. Dabei hat derschüchterne Frederik (Merlin Leonhardt) offenbar die schlechtestenKarten bei der schönen Julia (Anna Hausburg).Die Alpensaga vor der malerischen Allgäu-Bergkulisse wird vonMichael Zens spannend in Szene gesetzt. Die Drehbücher zurerfolgreichen TV-Reihe stammen von Brigitte Müller. "Daheim in denBergen" ist eine Produktion der Westside Filmproduktion (Produzenten:Christian Becker, Brigitte Müller, Martin Zimmermann) im Auftrag derARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann undStefan Kruppa (ARD Degeto).Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/index.html undhttps://www.facebook.com/EndlichFreitagimErstenO-Töne und RadioKits: https://www.ardtvaudio.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel: 069 / 1509 - 346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deDie Pressemappe und Filme stehen akkreditierten Journalisten imPressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de) zum Abruf bereit.Fotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell