Das Erste / Zwei neue Dokus im Ersten: Eckart von Hirschhausen zu Gast im Hospiz und im Knast / Am 16. und 23. September 2019, montags um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Wie fühlt es sich an, wenn man nur noch wenigeTage zu leben hat? Was bedeutet es, hinter Gittern leben zu müssen?Der Arzt und Fernsehmoderator Dr. Eckart von Hirschhausen setzt sichin zwei neuen Dokumentationen in einem Hospiz mit dem Tabuthema "Tod"auseinander und erforscht im Gefängnis, welche Menschen man im Lebenwirklich braucht - immer mit Kompetenz, Humor und einer großenPortion Gefühl.In der ersten Folge (16. September 2019, 20:15 Uhr), zieht Eckartvon Hirschhausen für zwei Tage in ein Hospiz in Bochum. Er willherausfinden, wie ein Leben gelingt, wenn einem Endlichkeit bewusstist. Dort trifft er auf Menschen, die an der Schwelle zum Tod stehen.Er spricht mit ihnen und ihren Angehörigen und sucht nach Antworten.Ehrlich, einfühlsam, direkt und auf Augenhöhe. In der zweiten Folge(23. September 2019, 20:15 Uhr), begibt sich von Hirschhausen in einGefängnis in Meppen und erfährt, was es bedeutet, hinter Gittern zuleben. Wie hält man alte Beziehungen aufrecht, und was macht das mitAngehörigen und Freunden? Die Dokumentation bietet fundiertes Wissenrund um das Thema Liebe und Beziehungen.Die Perspektive Eckart von Hirschhausens wird in den beiden Folgendurch die Reporter Lisa Weitemeier und Niko Wirth ergänzt. Sie sindin verschiedenen deutschen Städten unterwegs, führen Interviews undpräsentieren neue Erkenntnisse der Wissenschaft mit Tipps undExperimenten. So testen sie in der ersten Folge unter anderem einen"Letzte-Hilfe-Kurs", unterstützen einen Bestatter oder treffenTrauernde. In der zweiten Folge zeigen die beiden Reporter, wie manBeziehungen ein Leben lang pflegen kann und wie man Menschen an sichbindet."Hirschhausen im Hospiz " und "Hirschhausen im Knast" sindProduktionen der Bilderfest GmbH im Auftrag von WDR (federführend,Redaktion: Daniele Jörg) und SWR (Redaktion: Martin Schneider) fürDas Erste.Die Sendetermine im Ersten im Überblick:16. September 2019, 20:15 Uhr: Hirschhausen im Hospiz23. September 2019, 20:15 Uhr: Hirschhausen im KnastFotos finden Sie unter ARD-Foto.deAkkreditierten Journalisten steht die erste Doku, "Hirschhausen imHospiz" im Vorführraum des Ersten zur Ansicht zur Verfügung(https://presse.daserste.de)