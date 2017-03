Das Erste / Zuschauerbilanz Februar 2017: Das Erste und die Dritten Programme der ARD erzielen 25,1 % Marktanteil beim Gesamtpublikum

München (ots) - Nach den Messungen der GfK-Fernsehforschungentfielen auf die Dritten Programme der ARD 13,3 % desFernsehkonsums, Das Erste erreichte 11,8 %. Das ZDF kam auf 13,3 %Marktanteil, für RTL wurden 8,8 % und für Sat.1 7,1 % registriert.Ganz vorne in der Zuschauergunst lagen im Februar dieSonntagskrimis im Ersten: Die meistgesehene Sendung des Monats warder WDR-"Tatort: Tanzmariechen" am 19. Februar mit 10,74 MillionenZuschauern (Marktanteil 28,3 %), den MDR-"Tatort: Der scheidendeSchupo" verfolgten am 5. Februar 9,16 Millionen Zuschauer(Marktanteil 24,5 %). Den MDR-"Polizeiruf 110: Dünnes Eis" schaltetenam 12. Februar 8,06 Millionen Zuschauer (Marktanteil 21,7 %) ein.Eine hervorragende Resonanz hatte am 22. Februar der Fernsehfilm"Katharina Luther" (MDR, ARD Degeto, BR, SWR) mit 7,28 MillionenZuschauern und einem Marktanteil von 22,4 %.Im 'närrischen' Monat Februar erreichte "Mainz bleibt, wie essingt und lacht" (SWR) mit 6,73 Millionen Zuschauern (24,1 %Marktanteil) eine Top-Quote. Gewohnt erfolgreich war "Karneval inKöln" (WDR) mit 4,64 Millionen Zuschauern (16,3 % Marktanteil). DieÜbertragungen von den Rosenmontagszügen in Köln, Düsseldorf und Mainzhatten einen hervorragenden Marktanteil von 16,0 %.Auch die Samstagabendshows punkteten beim Publikum: "Wer weiß dennsowas XXL" (NDR) sahen 5,52 Millionen Zuschauer (18,0 % Marktanteil),"Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" (NDR) fesselte 5,06Millionen Zuschauer (16,7 % Marktanteil).Faszination Biathlon: Die Übertragungen von der WM in Hochfilzenwurden im Ersten von durchschnittlich 4,64 Millionen Menschengesehen, was einem Marktanteil von 30,7 % entspricht. Dermeistgesehene Wettkampf war das letzte Rennen - der Massenstart derHerren - den 5,97 Millionen Zuschauer (Marktanteil 30,1 %)verfolgten. Auch die DFB-Pokal-Spiele Borussia Dortmund - Hertha BSCBerlin mit 7,15 Millionen Zuschauer (Marktanteil 25,3 %) und BayernMünchen - VfL Wolfsburg mit 6,74 Millionen Zuschauern (Marktanteil21,5 %) stießen auf großes Interesse.Im Vorabendprogramm eilt "Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommesvon Rekord zu Rekord: Am 23. Februar erzielte die spannende Quizshowum 18:00 Uhr mit 15,6 % den bisher höchsten Marktanteil und mit 3,23Millionen Zuschauern auch die größte Reichweite.Einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Ersten hatte einmal mehrdie Information: Mit durchschnittlich 11,02 Millionen Zuschauern(Marktanteil 34,7 %) im Ersten, in den Dritten Programmen, in 3satund in Phoenix war die 20:00 Uhr-"Tagesschau" auch im Februar 2017die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Die"heute"-Sendung im ZDF und in 3sat erreichte durchschnittlich 4,41Millionen Zuschauer (Marktanteil 16,7 %), "RTL aktuell" kam auf 3,49Millionen Zuschauer (Marktanteil 13,9 %).Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell