Das Erste / Zuschauerbilanz August 2017: Das Erste und die Dritten Programme der ARD erzielen 24,0 % Marktanteil beim Gesamtpublikum

München (ots) - Nach den Messungen der GfK-Fernsehforschungentfielen auf die Dritten Programme der ARD 13,0 % desFernsehkonsums, Das Erste erreichte 11,0 %. Das ZDF kam auf 13,1 %Marktanteil, für RTL wurden 8,6 % und für Sat.1 6,8 % registriert.Ganz vorne in der Zuschauergunst lagen im August dieSonntagskrimis im Ersten: Die meistgesehene Sendung des Monats warder Wiener "Tatort: Virus" am 27. August mit 8,26 MillionenZuschauern (Marktanteil 26,4%). Damit meldete sich die Reiheeindrucksvoll aus der Sommerpause zurück.Große Resonanz erlebte auch der ARD-Themenabend "Loverboys" am 30.August. Der Fernsehfilm "Ich gehöre ihm" (WDR) erreichte 4,42Millionen Zuschauern, der Marktanteil lag bei 16,2 %. Dieanschließende Dokumentation "Verliebt, verführt, verkauft" (WDR) diezeigte, wie die perfide Methode der Loverboys funktioniert,verfolgten 4,02 Millionen Zuschauer (Marktanteil 15,3%).An den zwanzigsten Todestag von Lady Diana erinnerte Das Erste mitder Dokumentation "Unsere Mutter Diana" (NDR): 4,55 MillionenZuschauer schalteten diese am 21. August ein (15,1 % Marktanteil).Die Serie "In aller Freundschaft" (MDR) landete gleich vier Mal inden Top Ten des Monats. Am zuschauerstärksten war die Folge vom 22.August mit 5,49 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 19,7%.Auch die Samstagabendshow punktete beim Publikum: "Wer weiß dennsowas XXL" (NDR) sahen am 19. August 5,53 Millionen Zuschauer (21,9 %Marktanteil). Auch vom jungen Publikum - den 14- bis 49-Jährigen -wurde die Sendung mit 15,7 % überdurchschnittlich eingeschaltet.Faszination Fußball: Über den Auftakt der "Sportschau FußballBundesliga" nach der Sommerpause freuten sich am 19. August 4,64Millionen Zuschauer (Marktanteil: 24,8 %). Den "Fußball-Audi Cup: FCBayern München - FC Liverpool" sahen am 1. August 5,55 MillionenZuschauer (20,1 % Marktanteil), das DFB-Pokal-Spiel zwischen HansaRostock und Hertha BSC verfolgten am 14. August 3,83 MillionenFußballfreunde (14,9% Marktanteil). Das Frauen-EM-Halbfinale:"Niederlande-England" verfolgten am 3. August 3,21 MillionenZuschauer (12,6 % Marktanteil).Leichtathletik gehört nach wie vor zu den populären Sportarten.Die 21-stündigen Übertragungen von der WM in London haben dies erneutgezeigt. Für die Berichterstattung im Ersten interessierten sichdurchschnittlich 2,52 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von13,3 % entspricht. Auch die Übertragungen am Hauptabend zeigten sichmit 13,9 % publikumsstark.Einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Ersten hatte einmal mehrdie Information: Die 20:00 Uhr-"Tagesschau" war im August erneut diemeistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen:durchschnittlich 9,22 Millionen Zuschauer (Marktanteil 37,0 %)schalteten diese im Ersten, den Dritten Programmen, 3sat, Phoenix,ARD-alpha und Tagesschau24 ein. Die "heute"-Sendung im ZDF und in3sat erreichte durchschnittlich 3,44 Millionen Zuschauer (Marktanteil17,8 %), "RTL aktuell" kam auf 2,73 Millionen Zuschauer (Marktanteil15,1 %).