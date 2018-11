München (ots) - Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausterinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungs-und Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945. ImVorfeld des Gedenktages zeigt Das Erste zwei Doku-Dramen:Mittwoch, 16. Januar 2019, 20:15 Uhr"Die Unsichtbaren - Wir wollen leben" (NDR, rbb, SWR, WDR)Berlin, 1943. Das Nazi-Regime hat die Reichshauptstadt offiziellfür "judenrein" erklärt. Doch einigen Jüdinnen und Juden gelingttatsächlich das Undenkbare. Sie werden unsichtbar für die Behörden.Oft ist es pures Glück und jugendliche Unbekümmertheit, die sie vordem gefürchteten Zugriff der Gestapo bewahrt. Da ist Cioma Schönhaus(Max Mauff), der heimlich Pässe fälscht und so das Leben Dutzenderanderer Verfolgter zu retten versucht. Die junge Hanni Lévy (AliceDwyer) blondiert sich die Haare, um als scheinbare Arierin unerkanntüber den Ku´damm spazieren zu können. Eugen Friede (Aaron Altaras)verteilt nachts im Widerstand Flugblätter. Tagsüber versteckt er sichin der Uniform der Hitlerjugend und im Schoße einer deutschenFamilie. Und schließlich ist da noch Ruth Arndt (Ruby O. Fee), dieals Kriegswitwe getarnt NS-Offizieren Schwarzmarkt-Delikatessenserviert. Sie alle kämpfen darum, es vielleicht doch unerkannt biszum Kriegsende zu schaffen ... Der Film, der weltweit erfolgreich inden Kinos läuft, schildert ein weitgehend unbekanntes Kapitel desjüdischen Widerstands während der Zeit des Nationalsozialismus. DasDrehbuch basiert auf Interviews, die Regisseur Claus Räfle und seineKo-Autorin Alejandra López mit Zeitzeugen geführt haben. Einfühlsam,beklemmend und erstaunlich humorvoll verweben sie die Spielhandlungmit Ausschnitten der Zeitzeugen-Interviews und Archivaufnahmen zueinem dichten, emotional bewegenden Ensembledrama. Mit Max Mauff,Alice Dwyer, Ruby O. Fee, Aaron Altaras, Florian Lukas, AndreasSchmidt, Robert Hunger-Bühler, Lucas Reiber, Sergej Moya, VictoriaSchulz, Laila Maria Witt, Rick Okon, Maren Eggert, Steffi Kühnert,Swetlana Schönfeld, Naomi Krauss und Horst Günter Marx.Falls Sie Interesse an einem Interview mit Hanni Lévy, dereinzigen noch Lebenden der "Unsichtbaren", oder mit einerDarstellerin/einem Darsteller haben, wenden Sie sich bitte an FelixNeunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH, Tel.: 030/3150 6868, E-Mail:FN@zoommedienfabrik.deDienstag, 22. Januar 2019, 22:45 Uhr"Das Geheimarchiv im Warschauer Ghetto" (NDR, Arte)Es ist eine der bemerkenswertesten und bislang unerzähltenGeschichten des Holocaust: die Geschichte des jungen couragiertenHistorikers Emanuel Ringelblum, der im Warschauer Ghetto einUntergrundarchiv initiierte. Unter seiner Leitung wurden Tagebücherund Fotos, NS-Verordnungen und jiddische Poesie gesammelt undvergraben, um der Nachwelt vom Leben im Ghetto und den Verbrechen derNS-Besatzer ein authentisches Zeugnis zu geben. Der Film von RobertaGrossman ist eine große internationale Koproduktion und entstandunter Beteiligung des NDR in Zusammenarbeit mit Arte. Mit JowitaBudnick, Piotr Glowacki und Karolina Gruszka.Die Regisseurin Roberta Grossman lebt in Los Angeles und kann nachAbsprache per Skype interviewt werden. Kontakt: Iris Bents, NDRPresse und Information, Tel.: 040/4156-2304, E-Mail: i.bents@ndr.dewww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell