München (ots) - Der Fernsehfilm "Zuckersand" (BR/ARD Degeto/MDR)spielt im Sommer 1979 in der ehemaligen DDR und erzählt vonFreundschaft und von der Bedrohung, die diese Freundschaft durch diepolitische Realität erfährt. Der Fernsehfilm wird im Rahmen desFilmMittwochs am 11. Oktober 2017 um 20:15 Uhr im Ersten zu sehensein.Brandenburg Ende der 70er Jahre. Fred (Tilmann Döbler) und Jonas(Valentin Wessely) sind beste Freunde. In Falkenwerder sind sie zuHause, gehen zur Schule, erkunden ihre Umgebung und freunden sich mitdem merkwürdigen Nachbarn Kaczmareck (Hermann Beyer) an. Das Lebender Zehnjährigen ist voller Abenteuerlust. Als bekannt wird, dassJonas' Mutter (Deborah Kaufmann) einen Ausreiseantrag stellt, werdendie beiden aus ihrem unbeschwerten Alltag gerissen. Ab sofort sollensie keinen Kontakt mehr miteinander haben, denn Jonas und seinealleinerziehende Mutter gelten plötzlich als Staatsfeinde. FredsMutter (Katharina Marie Schubert) und Freds Beamten-Vater (ChristianFriedel) verstehen zunächst diese Kontaktsperre, da sie keinen Grundsehen, an der staatlichen Verordnung der DDR zu zweifeln. In denbeiden Freunden aber reift der Plan, heimlich einen Tunnel in denBrandenburger Sand zu graben, der einmal quer durch den Erdball nachAustralien führt. Dort wollen sie sich wieder treffen. Und dann istJonas weg, ausgerissen, um ihre Freundschaft zu retten.Produziert wurde "Zuckersand" von Claussen + Putz Filmproduktionim Auftrag des BR, der ARD Degeto und des MDR für Das Erste. DieRedaktion liegt bei Claudia Simionescu (BR), Christine Strobl (ARDDegeto) und Stephanie Dörner (MDR)."Zuckersand" ist im Vorführraum des Pressedienstes Das Erstehttps://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx) fürakkreditierte Journalisten zur Ansicht eingestellt. Das Presseheftzum Download finden Sie ebenfalls im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de/start.aspx).Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089 / 5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deGesine Pucci, Presse Bayerischer RundfunkTel.: 089 / 5900 10556, E-Mail: gesine.pucci@br.deBei Interviewwünschen mit den Hauptdarstellern und dem Regisseurwenden Sie sich bitte an:Ulrike Körner, ana radica ! PresseTel.: 089 / 2366 120, E-Mail: UlrikeKoerner@ana-radica-presse.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell