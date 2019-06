München (ots) - Zwei neue Filme am 7. und 14. Juni, jeweils um20:15 Uhr im ErstenFast fünf Millionen Zuschauer verfolgten letztes Jahr den erstenFilm der ARD-Degeto-Reihe "Zimmer mit Stall" mit Aglaia Szyszkowitzals Pensionswirtin und Friedrich von Thun als ungebetenem Dauergast.Jetzt geht das Tauziehen der beiden Protagonisten um den schönenFuchsbichlerhof weiter: Das Erste zeigt "Zimmer mit Stall - Tierischgute Ferien" am 7. Juni und "Zimmer mit Stall - Berge versetzen" am14. Juni, jeweils freitags um 20:15 Uhr. Mit einem liebevollen Blickauf die bajuwarischen Lebensart und herrlichen Landschaftsaufnahmensorgt die "Endlich Freitag im Ersten"-Komödienreihe für guteUnterhaltung.Während die Ex-Städterin und immer noch klamme PensionswirtinSophie in "Tierisch gute Ferien" mit einer mutigen Großinvestitiondie Flucht nach vorn antritt, kämpft der urbayerische GriesgramBarthl mit List und Tücke dafür, dass auf dem traditionsreichen Hofalles beim Alten bleibt. Dass jedoch ein vertrauensvolles Miteinanderviel schwerer ist als ein schonungsloses Gegeneinander lernen Sophieund Barthl in "Berge versetzen". Um die Idylle auf demFuchsbichlerhof zu retten, müssen sich die beiden Erzfeindezusammentun und so etwas wie Teamgeist entwickeln. Für Urlaubsfeelingsorgen die Naturkulisse Oberbayerns mit saftigen Wiesen und einemimposanten Bergpanorama.Die Gastrollen sind mit Alexander Beyer, Regula Grauwiller,Juliane Köhler, Max Herbrechter, Petra Kleinert, Steffen Groth u. a.hochkarätig besetzt. Und zahlreiche tierische "Darsteller" von Lamas,Ziegen und Fröschen bis zu einem Esel geben dieser TV-Reihe dasbesondere Flair."Zimmer mit Stall" ist eine Produktion der Roxy Film GmbH(Produzenten: Andreas Richter, Ursula Woerner, Annie Brunner) imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Ralf Huettner führte Regie, dieDrehbücher stammen ebenfalls von Ralf Huettner nach einer Vorlage vonPhilipp Weinges sowie Judith Westermann (Bearbeitung: Ralf Huettner).Die Redaktion haben Sascha Mürl und Sascha Schwingel (beide ARDDegeto).Die Pressemappe und Filme stehen akkreditierten Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Abruf bereit.Fotos über www.ard-foto.deO-Töne und RadioKits unter https://www.ardtvaudio.deWeitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/index.htmlhttps://www.facebook.com/EndlichFreitagimErstenPressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMedienbüro Wolf, Dr. Sylvia Wolf,Tel.: 089/30090-38, E-Mail: mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell