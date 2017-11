Erste World Fly-in Expo sendet mutige Piloten in den Himmel über Wuhan

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Wenn man den Himmel über Wuhan,der Hauptstadt der zentralchinesischen Hubei Province, betrachtet,sieht man nicht nur weiße Wolken, sondern auch Kunststücke vonPiloten aus Lettland, den Vereinigten Staaten, Spanien und anderenLändern. Beeindruckende Bilder von Flugshows sind nun fürLuftfahrt-Fans weltweit einsehbar.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/597588/Wuhan.jpgDie World Fly-in Expo (WFE) hat am Samstag auf dem South WuhanGeneral Airport mit über 1.000 Teilnehmer aus rund 37 Ländern undRegionen begonnen. Die Veranstaltung umfasst 788 Flugzeuge, achtgroße Shows, fünf große Wettbewerbe und zwei Rekordaktivitäten sowieMusikfestivals und bietet so 600.000 Zuschauern eine einmaligeinternationale Flugshow.Die WFE ist ein wichtiges Projekt des 13. Fünfjahresplans der AeroSports Federation of China (ASFC). Die von der World Air SportsFederation (WASF), der ASFC, der Regierung von Wuhan und dem HubeiSports Bureau organisierte Veranstaltung findet alle zwei Jahre inWuhan statt. An der Veranstaltung werden die neusten Technologien imRahmen des weltweiten Flugsports präsentiert. Zudem kann China seinKönnen in diesem Bereich unter Beweis stellen, wodurch dieVeranstaltung zu einem Must für die Industrie wird.Die viertägige Veranstaltung umfasst Flugleistungen,Flugsportwettbewerbe, Rekordaktivitäten, öffentliche Interaktionen,stationäre Ausstellungen und Foren."Dies ist mein erster Besuch hier und ich war beeindruckt von derModernität und Vitalität von Wuhan. Ich wünsche der faszinierendenVeranstaltung viel Erfolg", sagte Frits Brink, Präsident von WASF.Fast 200 Flugzeuge werden im 20.000 m2 großenIndoor-Ausstellungsbereich und in den 60.000 m2 großenOutdoor-Pavillons gezeigt, was rund 10 Prozent der Gesamtanzahl derNavigationsflugzeuge Chinas entspricht und somit ein Rekord in Bezugauf stationäre Ausstellungen im Rahmen von inländischen Flugshowsdarstellt. Es gibt Geschäftsreiseflugzeuge, Transportflugzeuge,berühmte Flugzeuge, inländische Sportflugzeuge, Helikopter,Privatjets usw. sowie reguläre Flugzeuge der Industrie.Um die Teilnahme gewöhnlicher Menschen zu erhöhen, können dieBesucher, insbesondere junge Menschen, an der VeranstaltungFlugsimulatoren für die Ausbildung im BereichLuftfahrtwirtschaftswissenschaft, professionelle Simulatoren,Desktop-Flugtrainer und andere Projekte besuchen, um die Ausbildungund den Betrieb am Simulator zu erleben und die Freude am Fliegen zuentdecken.Zudem nehmen ebenfalls über 100 Branchenorganisationen, Clubs undGeschäftsvertreter am Aviation Industry Summit Forum teil, das imRahmen der Veranstaltung später stattfindet, um darüber zudiskutieren, wie die Ressourcen in der Aviatik besser genutzt werdenkönnen.In den letzten Jahren hat China großes Gewicht auf dieNavigationsindustrie gelegt und eine Reihe an Gesetzen undVerordnungen erlassen, um die industrielle Entwicklung aktiv zuplanen. Um Weltklasse-Talente und -Unternehmen dafür zu begeistern,eine erstklassige Luftfahrtindustriekette aufzubauen, hat Wuhan 2015den General Aviation and Satellite Industrial Park unter dem Motto"Die Besten der Welt, die Vollständigsten im funktionellen Bereich,die Besten im Bereich der Zurschaustellung und die Umfassendsten inBezug auf Produkte" eröffnet.Der Industriepark befindet sich in der Wuhan Economic andTechnological Development Zone (Hannan District) mit einerGesamtfläche von 24.75 km2. Es wurde ein integrierter Industrieparkerrichtet, einschließlich einer kleinen Flugzeugproduktionsstätte,einer Produktionsstätte für Flugzeugteile,Flugtrainingsmöglichkeiten, eines Betriebs- und Wartungsbereiches,eines Ausstellungs- und Handelsbereichs, Tourismus und Sightseeingsowie einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für die Anwendungvon Satellitenvorrichtungen. Der Park ist aufgeteilt in einenfunktionalen Hauptflugplatz, einen Bereich für dieNavigationsforschung und -entwicklung, einen Produktionsbereich,einen Satellitenindustriebereich, einen verbundenen Bereich, einenAviatik-Geschäftsbereich, einen Aviatiksport- und Freizeitbereich undeine navigierbare Gemeinschaft.Bisher wurde im Rahmen des Hannan General Aviation Airport eine1.600 Meter lange Landebahn mit entsprechenden Terminal-Gebäuden,Gebäuden für Veranstaltungen, Hangars, FBO und anderen Nebengebäudengebaut, wobei der FBO aus einem 40.000 m2 großen Baubereich besteht,dem größten unter den inländischen Navigationsflugplätzen Chinas.Wuhan hat am Samstag einen 19 Projekte umfassenden Vertragunterzeichnet, der die Bereiche Navigationsproduktion, Zusammenbau,Wartung, Ausbildung, Betrieb und Service sowie Satellitentechnologieumfasst. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 145 Mrd. Yuan. DieUnterzeichnung des Vertrags für die oben genannten Projekte wird dieAviatik-Industriekette von Wuhan erheblich bereichern. Diese wirddadurch zu einem umfassenden Aviatik-Industriepark, der Produktion,Fliegen, Ausbildung und Wartung abdeckt.Der Wuhan General Aviation and Satellite Industrial Park hatFormen angenommen und wird gemäß einem der Organisatoren nicht nur zueinem Treffpunkt für die WFE, sondern auch zu einer neuen Drehscheibefür die inländische und globale Aviatik-Industrie sowie fürFlugamateure. Zudem hofft Wuhan, dass der Park noch mehr Freundeanzieht, um die Aviatik-Industrie besser kennenzulernen.Links für Bilder:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=300057Pressekontakt:Mr. CaoTel: +86-10-6307-4558Original-Content von: Wuhan Economic and Technological Development Zone, übermittelt durch news aktuell