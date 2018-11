Das Erste / Wintersportsaison 2018/19: Über 200 Stunden Live-Berichterstattung im Ersten

München (ots) - Packende Wettkämpfe um Titel und Medaillen vom 17.November 2018 bis 24. März 2019 in 17 SportartenOb meteorologisch, kalendarisch oder astronomisch betrachtet, derWinter beginnt erst im Dezember. Doch gefühlt ist der Winteranfang indiesem Jahr bereits am 17. November, wenn die Wintersportsaison imErsten mit Live-Bildern vom Eisschnelllauf-Weltcup in Obihiro(Japan), dem Grand Prix im Eiskunstlauf in Moskau, dem Ski-Weltcup inLevi (Finnland) und dem Weltcup-Skispringen in Wisla (Polen) eröffnetwird. Über 200 Stunden Live-Berichterstattung an insgesamt 46Sendetagen im Ersten und mehr als 30 Stunden im webexklusivenLivestream bei sportschau.de erwarten die Zuschauer bis zum Finale,dem Schaulaufen bei der Eiskunstlauf-WM in Japan, am 24. März 2019.Auch ONE zeigt an elf Sendetagen Live-Bilder vom Eiskunstlauf,insbesondere von der EM in Weißrussland und der WM in Japan. 15ARD-Teams berichten weltweit über die Entscheidungen in 17verschiedenen Sportarten. Als Experten ordnen Kati Wilhelm undMagdalena Neuner beim Biathlon, Maria Höfl-Riesch beim alpinenSkisport und Dieter Thoma beim Skispringen die Geschehnisse ein.Koordiniert wird das vielfältige Wintersportangebot in derARD-Sendezentrale in Leipzig.Programmliche Höhepunkte werden in dieser Saison neben derVierschanzentournee die Weltmeisterschaften im Biathlon, im AlpinenSkisport und in den nordischen Wettbewerben sein. Das Erste berichtetim Februar 2019 live von der Alpinen Ski-WM in Åre (Schweden) überdie Super G-Rennen, die Abfahrtsläufe und die Wettbewerbe in derAlpinen Kombination. Am zweiten Februar-Wochenende 2019 zeigt DasErste die Staffel- und Massenstart-Rennen der Damen und Herren beimBiathlon-Weltcup in Canmore (Kanada) in der Primetime. Bei derNordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld (20. Februar bis 3.März) will das deutsche Team an die Erfolge des letzten Wintersanknüpfen, als man alle Wettbewerbe gewinnen und viel Edelmetall mitnach Hause nehmen konnte. Im Ersten sind das Mannschaft-Skispringenund der Wettbewerb auf der Großschanze live zu sehen. Auch bei derBiathlon-WM vom 7. bis 17. März im schwedischen Östersund rechnensich die deutschen Athletinnen und Athleten gute Chancen aus,immerhin konnte man beim letzten Mal sieben Goldmedaillen erringen.Neben Übertragungen von den Weltcups berichtet Das Erste auch vonder Bob- und Skeleton-WM in Whistler (Kanada), der Snowboard- undFreestyle-WM in Park City (USA), denEisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Inzell und Heerenveen(Niederlande) sowie den paralympischen Weltmeisterschaften in dennordischen (Prince George, USA) und alpinen Skisportarten (Obersaxen,Schweiz).Weitere Informationen und eine detaillierte Sendeplanung könnenakkreditierte Journalisten dem Presseheft "Wintersport 2018/19" imPressedienst Das Erste unter https://presse.daserste.de entnehmen.Im Internet: www.sportschau.de/wintersportPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deSwantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23789, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell