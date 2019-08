Erste Windkraftanlage im Trianel Windpark Borkum II errichtet / Installationsarbeiten für 32 Anlagen sind gestartet (FOTO)

Eemshaven, Oldenburg, Aachen (ots) -Die erste Windkraftanlage im Trianel Windpark Borkum II (TWB II)steht. Mit der abgeschlossenen Montage der Rotorblätter ist die ersteWindkraftanlage im kommunalen Offshore-Windpark vollständigerrichtet. Zwei weitere Windkraftanlagen sollen in den kommendenTagen installiert und in Betrieb genommen werden. Bis Ende 2019wollen EWE und Trianel den Offshore-Windpark mit 32 Windkraftanlagenund einer Gesamtleistung von 200 MW vollständig in Betrieb nehmen."Mit der Errichtung der ersten Anlage haben wir den nächstenBauabschnitt erreicht und werden den Windpark sukzessive in Betriebnehmen", sagt Klaus Horstick, Geschäftsführer der TrianelWindkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG. "Zwei Drittel der Gondeln sindbereits ausgeliefert und warten auf ihren Einsatz. Wir sind auf einemguten Weg und gehen davon aus, das Offshore-Projekt gemeinsam mit denGesellschaftern und Projektpartnern im Zeitplan bis Ende des Jahresvollenden zu können."Seit Anfang August pendelt das Installationsschiff Taillevent derJan de Nul Gruppe zwischen dem Basishafen Eemshaven und dem rundsechs Stunden entfernten Baufeld. Pro Fahrt nimmt das Errichterschiffdie Bauteile für drei Windkraftanlagen auf - Gondeln mitvormontierter Nabe, vormontierte Türme und neun Rotorblätter. Beiidealen Wetterbedingungen benötigen die Offshore-Arbeiter an Bordrund zwei bis drei Tage für die Installation einer Anlage - vomAufstellen des Turms, über die Installation der Gondel bis zumVerschrauben der Rotorblätter. Mitte Juli 2019 startete dieInstallationskampagne mit der Beladung und Mobilisierung derTaillevent in Eemshaven.Ende Juni 2018 hatten die Bauarbeiten für den Trianel WindparkBorkum II mit dem ersten Rammschlag begonnen. Anfang Dezember 2018wurden die Fundamentarbeiten mit dem Setzen des 32. Monopiles undTransition Pieces im Zeitplan abgeschlossen. Zuvor hatte im September2018 die Verlegung der Innerparkverkabelung begonnen, die zumJahreswechsel ebenfalls fristgerecht abgeschlossen werden konnte.Seit Anfang 2019 wurden die Arbeiten zur Inbetriebnahme derelektrischen Einbauten in den Transition Pieces und Verbindung mitder parkinternen Umspannplattform durchgeführt. Der für ursprünglichMitte April 2019 geplante Beginn der Installationsarbeiten für dieWindkraftanlagen musste aufgrund der Insolvenzmeldung desAnlagenherstellers Senvion verschoben werden.20 Stadtwerke, regionale Energieversorger und kommunalnaheUnternehmen sind an dem Trianel Windpark Borkum II beteiligt. Nebender EWE AG mit einem Anteil von 37,5 Prozent ist ein Joint Venturedes Elektrizitätswerks der Stadt Zürich und der Fontavis AG mit 24,51Prozent an TWB II beteiligt. Die Stadtwerke-Kooperation Trianelgemeinsam mit 17 Stadtwerken aus Deutschland halten einen Anteil von37,99 Prozent. Die Gesamtinvestition für den Offshore-Windparkbeträgt 800 Millionen Euro.Begleitet werden die Bauphasen des Trianel Windpark Borkum II miteinem digitalen Bautagebuch im Internet unterwww.trianel-borkumzwei.de sowie auf Twitter unter @TrianelBorkum2.Pressekontakt:Maik Hünefeld, Pressesprecher ErzeugungTel.+49 241 413 20-282Mobil: +49 151 140 89 0 39E-Mail: m.huenefeld@trianel.comOriginal-Content von: Trianel GmbH, übermittelt durch news aktuell