München (ots) - Was verbindet einen Whistleblower von heute mitMartin Luther? Dokumentation und anspruchsvolle Krimi-Unterhaltungverschmelzen in "Die Luther Matrix" zu einem spannendenDoku-Thriller. An historischen Orten und durch Interviews mitrenommierten Luther-Experten wird eine Krimihandlung um einenWhistleblower im Bundeskanzleramt gewoben sowie aktuelleEinschätzungen zu und über Martin Luther gegeben. Zu sehen ist derDoku-Thriller "Die Luther Matrix" am Dienstag, 11. April 2017, um22:45 im Ersten.Im Zentrum des Doku-Thrillers stehen ein Whistleblower, dasBundeskanzleramt, Geheimdienste und - Martin Luther. Carsten vonLupfen (Marek Harloff) arbeitet als Systemadministrator imKanzleramt. Eine hochkarätige Ermittlungsgruppe des Staatsschutzesermittelt gegen ihn, da von Lupfen geheime Dokumente und Datenkopiert und veröffentlicht hat und weitere Publikationen angekündigt.Nach der Festnahme verweigert sich der Whistleblower zunächstvollkommen. Er ist nur schwer zu durchschauen, schweigt die meisteZeit und antwortet dann mit dem angeblichen Luther-Zitat: "Hier steheich und kann nicht anders. ...".Die Ermittler kommen nur langsam dahinter, dass von Lupfen dieMotivation und moralische Rechtfertigung für sein Tun aus denhistorischen Ereignissen und Entwicklungen um den Reformator MartinLuther zieht. Für das Ermittler-Team beginnt eine dokumentarische,intensive Spurensuche an historischen Orten der Reformation zusammenmit renommierten Luther-Experten wie Heinz Schilling, Margot Käßmann,Peter Gauweiler, Friedrich Schorlemmer. Die verdeckte ErmittlerinCarlotta Kuttner (Annett Fleischer) recherchiert, als Journalistingetarnt, bis hinein in die Glaubenskongregation im Vatikan. Sieerhält in vielen Gesprächen mit Experten spannende Einschätzungen zuund über Martin Luther.Dass Martin Luther die Welt verändert hat, weil er sich von seinemGewissen leiten ließ, ist bekannt. Nur Geschichte oder taugt Lutherals Mastermind für Widerstand und gewissenhaftes Handeln? Kann seineReformation als Blaupause für einen gelungenen, umfassendengesellschaftlichen Systemwandel dienen? Diesen Fragen stellt sich"Die Luther Matrix"."Die Luther Matrix" ist eine Produktion der dmfilm und tvproduktion im Auftrag der ARD-Koordination Kirchliche Sendungen unterredaktioneller Federführung des SWR für Das Erste. Für Buch undRegie: Tom Oeckers, die Redaktion liegt bei Ulrike Häfner (SWR),Susanne Sturm (MDR), Anja Würzberg (NDR).