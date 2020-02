München (ots) -Die Schauspielerin und Moderatorin Yasmina Filali und ihr Ehemann,der Ex-Fußballprofi und "Doppelpass"-Moderator Thomas Helmer, sindein echtes Power-Couple. Zum Wochenauftakt hat Moderator Kai Pflaumedas Paar zum turbulenten Rateduell ins Studio eingeladen.Am Dienstag tritt das Mutter-Tochter-Duo Simone und Sophia Thomallaan, um zu klären, wer von beiden beim Quizzen die Nase vorn hat. DieSchauspielerin und ihre attraktive Tochter müssen dazu die richtigenLösungen zu erstaunlichen Fragen wie diesen herausfinden:Wissenschaftler der Arizona State University und der University ofCalifornia haben festgestellt, dass Sport ...?a) die innere Uhr sowohl vor- als auch zurückstellen kannb) in einer lauten Umgebung effizienter die Muskeln aufbautc) nach dem Genuss von Gemüse für stärkeren Muskelkater sorgtDer redegewandte Politiker Gregor Gysi trifft am Mittwoch auf denZDF-"heute journal"- Moderator Christian Sievers. An der Seite derTeamchefs Bernhard Hoëcker und Elton liefern sich die beiden einenspannenden Wettstreit bei "Wer weiß denn sowas?".Beim cleveren Handeln in der Sendung "Bares für Rares" macht ihnenniemand etwas vor, doch wie steht es mit dem Raten? Am Donnerstagzocken die Schmuck-Expertin Susanne Steiger und derAntiquitätenhändler Wolfgang Pauritsch um die "wertvolleren"Antworten im Quiz-Studio.Bei "DSDS" schafften beide ihren Durchbruch: Schlagerstar BeatriceEgli gewann 2012 und die Sängerin Marie Wegener wurde 2018 diejüngste Siegerin der Show. Am Freitag brauchen sie ihre Stimmenallerdings nicht zum Singen, sondern zum Raten.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 2. bis 6. März 2020 imÜberblick:Montag, 2. März - die Schauspielerin Yasmina Filali und"Doppelpass"-Moderator Thomas HelmerDienstag, 3. März - das Model Sophia Thomalla und ihre Mutter, dieSchauspielerin Simone ThomallaMittwoch, 4. März - der Politiker Gregor Gysi und Moderator ChristianSieversDonnerstag, 5. März - die TV-Händler Susanne Steiger und WolfgangPauritschFreitag, 6. März - die Sängerinnen Beatrice Egli und Marie Wegener"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4533706OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell