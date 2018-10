München (ots) - Das Wissensquiz vom 5. bis 9. November 2018, um18:00 Uhr im ErstenZum Start in die neue Quizshow-Woche ermitteln am Montag der"Tatort"-Kommissar Lannert - Richy Müller - und "Der letzte Bulle"Hennig Baum die richtigen Antworten auf die kniffligen Fragen, dieihnen Moderator Kai Pflaume in der erfolgreichen Vorabendshow "Werweiß denn sowas?" stellt. Am Dienstag stellen die"Tagesschau"-Sprecherinnen Linda Zervakis und Susanne Daubner ihrWissen unter Beweis. Wie schlagen sich die "Bachelor"-Kavaliere PaulJanke und Daniel Völz, wenn es nicht ums Rosenverteilen, sondern umspfiffige Beantworten von Fragen am Mittwoch geht? Am Donnerstag hältder Sommer noch mal richtig Einzug bei "Wer weiß denn sowas?" An derSeite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton feiertHollywoodstar Elke Sommer ihre Quizshow-Premiere. Ihre Gegenspielerinist keine geringere als Schauspielkollegin Uschi Glas. Richtig lustigverspricht es noch mal zum Wochenausklang zu werden, wenn CordulaStratmann gegen Karl Dall antritt, um teilweise skurrile Fragen wiediese richtig zu beantworten:Etwa 1,42 Kalorien verbraucht jemand, der ...?a) eine Türklinke herunterdrücktb) einmal auf eine Computer-Maus klicktc) eine Schokoladentafel aufreißtWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" gibt es jetzt auch als Buch und das istähnlich erfolgreich wie das unterhaltsame Wissensquiz im Ersten:Gleich zum Start konnte es sich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste(Taschenbuch Sachbuch) platzieren.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 5. bis 9. November 2018 imÜberblick:Montag, 5. November - die Schauspieler Richy Müller und Henning BaumDienstag, 6. November - die "Tagesschau"-Sprecherinnen Linda Zervakisund Susanne DaubnerMittwoch, 7. November - die "Bachelors" Paul Janke und Daniel VölzDonnerstag, 8. November - die Schauspielerinnen Elke Sommer und UschiGlasFreitag, 9. November - die Schauspielerin Cordula Stratmann und derKomiker Karl Dall"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell