Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) - Das Wissensquiz vom 31. Dezember 2018 bis 4.Januar 2019 um 18:00 Uhr im ErstenDas neue Quiz-Jahr startet Moderator Kai Pflaume mit einigenhöchst spannenden Promi-Krachern! Bei "Wer weiß denn sowas?" tretenTennislegende Boris Becker und sein Sohn, Noah Becker, zumallerersten Mal gemeinsam in einer TV Show auf - und gegeneinanderan. Am Freitag wird sich zeigen, wer sich von beiden beim Beantwortender Fragen aus zwölf Kategorien als cleverer erweist. Doch auchdieses Mutter-Tochter-Gespann hat es in sich: Bereits am Mittwochkämpfen Nina Hagen und Cosma Shiva Hagen beim Quizzen um den Sieg.Die Schauspieler Frederick Lau und Florian Bartholomäi legen sich amDonnerstag an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Eltonmächtig ins Zeug, bevor sich in den Doppelfolgen am Freitag dieschauspielernden Comedians Christoph Maria Herbst und BastianPastewka einen witzigen Wettstreit liefern.Bei der Suche nach den richtigen Antworten muss Boris Becker auchdoppeldeutige Fragen wie diese beantworten:"Anfassen am Zipfel" ist eine gängige Prüfmethode unter ...?a) Falschgeldfühlernb) Wurstpflegernc) MützentesternWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 31. Dezember 2018 bis 4.Januar 2019 im Überblick:Montag, 31. Dezember - SilvesterDienstag, 1. Januar - FeiertagMittwoch, 2. Januar - die Schauspielerinnen Cosma Shiva Hagen undNina HagenDonnerstag, 3. Januar - die Schauspieler Frederick Lau und FlorianBartholomäiFreitag, 4. Januar - Vater und Sohn Boris Becker und Noah Beckersowie die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell