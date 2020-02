München (ots) - Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Indien/Deutschland: Antibiotika werden knapp / Der Grundstoff für dieAntibiotika-Produktion reicht noch für maximal drei Wochen, meint der indischePharmaproduzent P.N. Pandey. Und das auch nur, weil sie vergangene Woche nocheinmal eine Lieferung aus der Türkei bekommen hätten, doppelt so teuer wiesonst. Denn der Grundstoff für das Antibiotikum kommt aus China, wie rund 80Prozent aller Vorprodukte, die in Indiens Pharmaindustrie verarbeitet werden.Das Coronavirus führt schon jetzt zu Engpässen und zu Preissteigerungen - inIndien und bald auch bei uns in Deutschland, sagen die Hersteller. (PeterGerhardt, ARD-Studio Neu-Delhi / Marie-Kristin Boese, SWR)Der Podcast zum Thema "Nicht lieferbar! Corona schwächt dieArzneimittel-Industrie" ist ab Samstag in der ARD Audiothek und auf allenPodcast-Plattformen abzurufen.Georgien: Helikopter-Skiing im Kaukasus / 4200 Euro kostet das exklusiveSki-Vergnügen im Kaukasus. Das ist immer noch viel Geld für drei Tage Skifahren,aber ein Bruchteil von dem, was Helikopter-Skiing sonst auf der Welt kostet. Vorallem deutsche Kunden kommen. Noch ist Georgien ein Geheimtipp. Das Land setztauf Tourismus, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Mit gemischtem Erfolg: Einpaar wenige verdienen an den Touristen, andere gehen leer aus, und auch dieUmwelt der Bergwelt leidet. (Jo Angerer, ARD-Studio Moskau)Türkei/Zypern: Gas-Streit im Mittelmeer / "Das blaue Vaterland", was blumigklingt, ist eine geopolitische Kampfansage. Die Türkei erklärt kurzerhand dasöstliche Mittelmeer zum türkischen Staatsgebiet und einigt sich darüber mitLibyen. Dass Zypern und Griechenland völkerrechtlich Rechte der Nutzung haben,wird einfach ignoriert. Grund sind die Gasvorkommen. Ein gefährlicher Kampf umEinfluss und Rohstoffe. (Oliver Mayer-Rüth, ARD-Studio Istanbul)Russland: Orthodoxes Dating / "Ich war überall, hab' die ganze Welt abgesucht,aber ich habe die Frau meines Lebens nicht gefunden. Wahrscheinlich klappt eseinfach nicht ohne Gottes Hilfe," das sagt Dimitij in Moskau beim orthodoxenSpeeddating ganz freimütig. Wenn du gläubig bist, ist es nicht leicht, einengleichgesinnten Partner zu finden, meinen alle hier. Und deshalb hilft derPriester Aleksij Gomonow ein bisschen nach. Einmal die Woche lädt er jungeMenschen zum Tanztee in einen Nebenraum der Kirche ein. Unverbindlich, sagt ermit einem Augenzwinkern. Ein Kuppler sei er nicht, eher ein Ermöglicher. (InaRuck, ARD-Studio Moskau)Paraguay: Goldgräberstimmung dank Krypto-Währung / Elektrizität ist günstig, undes gibt auch kaum Einfuhrzölle auf Computer, deshalb schürfen Bauern überall imLand Kryptowährung. Die billigen Strompreise machen das Land zu einem derHauptproduzenten der Internet-Währung. Aber wie funktioniert diese Kryptowährungüberhaupt? Thomas Aders berichtet über die modernen Goldgräber. (Thomas Aders,ARD-Studio Rio de Janeiro)USA: Super Tuesday, der Kampf der alten Männer / Der Super Tuesday fällt indiesem Jahr auf den 3. März. In 14 Staaten finden Vorwahlen statt. Der SuperTuesday gilt als vorentscheidend dafür, wer auf Seiten der Demokraten PräsidentDonald Trump in den Wahlen herausfordern wird. Ein Duell der alten weißenMänner. Auch bei den Demokraten. Denn Bernie Sanders liegt ganz vorne undMichael Bloomberg werden auch gute Chancen eingeräumt. Zwei Männer, die sehrunterschiedlich sind. Der eine setzt auf Freiwillige, eine Grasroot-Bewegung,der andere auf Professionalität und Geld, das er als neuntreichster Mann derWelt hat. Eine Reportage aus dem Wahlkampf. (Claudia Buckenmaier, ARD-StudioWashington)Redaktion: Ulli NeuhoffPressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4532636OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell