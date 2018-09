München (ots) - Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Syrien: Vor dem Sturm auf Idlib / Der Sturm auf die letzteverbliebene Region in Syrien, die nicht von der Regierungkontrolliert wird, steht wohl unmittelbar bevor. Idlib, dorthin zogensich die Rebellen aus Homs, Aleppo und aus Ost-Ghouta zurück. AlleKriegsparteien einigten sich darauf, dass Idlib nicht angegriffenwerden sollte. Mittlerweile leben dort rund drei Millionen Menschen,unter ihnen sollen 70000 Bewaffnete der unterschiedlichstenAusrichtungen sein. Eingeschlossen. Die syrische Regierung willzusammen mit russischer und iranischer Unterstützung die Kontrolle inder Region übernehmen. UN-Generalsekretär António Guterres ruft dieKriegsparteien zur Mäßigung auf, fordert humanitäre Korridore. Wieleben die Menschen in Idlib kurz vor dem Sturm auf die Region?(Daniel Hechler und Alexander Stenzel, ARD Studio Kairo)Nicaragua: Die verratene Revolution / Einst war Präsident DanielOrtega der Hoffnungsträger der sandinistischen Revolution, doch jetztlässt er auf das Brutalste seine Gegner verfolgen. Seit Wochen istdas Land im Ausnahmezustand. Angefangen hatte es, weil Bürger gegendie geplanten Sozialreformen protestierten. Seitdem herrschenstaatliche Gewalt und Terror in Nicaragua. (Xenia Böttcher, ARDStudio Mexiko)Kanada: Ein Dorf soll dichtgemacht werden / 71 Einwohner hat derOrt Little Bay Island. Ein teurer Ort aus Sicht der Regierung vonNeufundland. Denn die ist von Gesetzes wegen verpflichtet, für diewenigen Menschen das Straßennetz sowie die Strom- undWasserversorgung zu unterhalten. Deshalb versucht die Regierung, dieBewohner solcher Kleinstdörfer umzustimmen. Sie sollen ihr kleinesIdyll gegen ein Haus in einem größeren Ort eintauschen. EineGeldprämie soll helfen, doch nicht alle wollen ihren Ort aufgeben.(Christiane Meier, ARD Studio New York)Österreich: Gnadenhof für Versuchsaffen / Ein Leben lang wurdendie Schimpansen in Pharma-Laboratorien gequält, eingepfercht inkleinen Käfigen, das Tageslicht sahen sie nicht. Weil eine Initiativedas Geld dafür bereitstellt, dürfen sie jetzt in Würde ihre letztenJahre verbringen. (Michael Mandlik, ARD Studio Wien 2)Ruanda: Starke Frauen / In keinem anderen Land der Welt sitzen soviele Frauen im Parlament wie in Ruanda. Deutlich mehr als 60Prozent. Männermangel nach dem Genozid ist ein Grund dafür, abernicht der einzige. Das kleine afrikanische Land fördert Frauen undsie übernehmen Verantwortung in allen Bereichen der Gesellschaft.(Sabine Bohland, ARD Studio Nairobi)Chile: Belastete Haselnüsse / Eines der weltweit wichtigstenHaselnuss-Anbaugebiete liegt in Chile. In dem südamerikanischen Landboomt der Anbau seit Jahren - vor allem für Nutella und andereNussnougat-Cremes, die in Europa verkauft werden. Dass dieseHaselnüsse aber mit Spritzmitteln behandelt werden, die in der EUschon lange verboten sind, ist nur wenigen bekannt. Zum Beispiel dasHerbizid Paraquat, giftig für Menschen, und trotzdem wird es in Chileweitflächig eingesetzt. Denn die Umweltgesetzgebung in Chile hatnicht in erster Linie den Verbraucherschutz im Auge, sagen Kritiker,sondern die Interessen der Großbauern. (Matthias Ebert, ARD StudioRio de Janeiro)Redaktion: Ulli NeuhoffPressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell